Yle: Esperin mielenterveyskuntoutujien yksikkö Espoossa lopetetaan, syynä muun muassa liian vähäinen henkilökunta

Esperi Care -hoivayhtiön mielenterveyskuntoutujien yksikkö Espoon Pisassa lopetetaan, uutisoi

Yle. Espoon kaupunki siirtää asukkaat yksiköstä sen ongelmien vuoksi. Yksikössä on ollut muun muassa liian vähän henkilökuntaa, ja se on huonokuntoinen.

Esperi Pisa on kahdeksanpaikkainen eri-ikäisten mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö, joka toimii vanhassa omakotitalossa. Ylen mukaan asukkaat ovat eri-ikäisiä ja pitkäaikaisia.

Espoo on tehnyt yksikköön useita valvontakäyntejä, mutta Esperi ei ole korjannut henkilöstövajetta.

Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikön

Eija-Inkeri Kailassuo kertoo Ylelle, että marraskuussa tehdyllä valvontakäynnillä henkilöstömitoitus on ollut 0,24 työntekijää asukasta kohden, kun sen tulisi olla 0,3.

Esperi Caren aluejohtaja

Kimmo Karvonen sanoo Ylelle, että muuton syynä on se, että tilat ovat vanhentuneet eivätkä vastaa asumispalveluiden nykyvaatimuksia.

Esperi Care on ollut Attendon ohella valtakunnallisen vanhustenhoidon kriisikeskustelun keskiössä. Tammikuun lopulla sosiaali- ja terveysalan toimijoita valvova Valvira keskeytti Esperin toiminnan Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla sijaitsevassa hoivakoti Ulrikassa. Syynä oli se, että viranomaisten tarkastuskäynneillä havaittiin laiminlyöntejä. Keskeyttämisen jälkeen hoivakodin toiminnasta on vastannut Kristiinankaupunki.

Ulrikan tapauksen jälkeen julkisuuteen on noussut useita erilaisia laiminlyöntejä.

Poliisille tullut tutkittavaksi useita vanhusten hoitoon liittyviä asioita

Helmikuun lopulla poliisi tiedotti, että sen tutkittavana koko maassa on noin 30 asiaa, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti vanhusten hoitoon. Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja

Heikki Lausmaa sanoi tuolloin, että tapausten kirjo on moninainen. Osa jutuista on vasta esiselvityksessä, osassa epäillään rikosta ja osa on jo menossa syyttäjän pöydälle.

- Rikosnimikkeitä on useita, rankimmasta päästä nimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. On myös asioita, joissa on kyse esimerkiksi laiminlyönneistä tai ravinnon saanti on ollut puutteellista ja niin edelleen, Lausmaa sanoo.

Esimerkiksi eräässä tapauksessa poliisille on tehty tutkintapyyntö siitä, onko asukas joutunut kaltoinkohdelluksi hoitajien toimesta, toisessa tapauksessa epäillään, että potilaalle on annettu liikaa lääkettä. Osassa on kyse epäillystä puutteellisesta valvonnasta.

- On muun muassa tällaistakin, että henkilö on tupakoinut huoneessa ja on syttynyt tulipalo sen seurauksena. On myös tapaus, jossa henkilön epäillään joutuneen toisen asukkaan pahoinpitelemäksi. Tässäkin tapauksessa selvitetään, että onko kyseessä ollut valvonnan laiminlyönti, Lausmaa sanoo.

Lausmaa korostaa, että esimerkkitapauksissa kysymys on vasta epäilyvaiheessa olevista asioista.

EDIT 4.3.2019 kello 7.43 Juttua täydennetty.