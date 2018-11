Yksinkertaiset joka kodin laitteet ovat alttiita GPS-häirinnälle, joka on helppoa – sen voi tehdä vaikka Säkkijärven polkalla

HELSINKI

GPS-häirinnällä pääsääntöisesti estetään vastaanottavia laitteita lukemasta paikannussignaalia. GPS:ää käytetään sotilaskäytössä paljon, mutta siihen ei tukeuduta – juuri helpon häirinnän vuoksi.

GPS-häirinnästä koituu kaikkein suurin haitta kuluttajille kohdistetuille laitteille, joissa ei ole käytössä muita paikantamisjärjestelmiä.

Häirintä helposti lamauttaa esimerkiksi auton GPS-navigaattorin, mainitsee tutkimuspäällikkö Martti Kirkko-Jaakkola Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Myös älypuhelin muuttuu häirintätilanteessa paikannuskäytössä melko hyödyttömäksi, jos ollaan matkapuhelinverkkoalueen kantaman ulkopuolella. Verkkokantaman alueellakin puhelinpaikannus on Kirkko-Jaakkolan mukaan epätarkka ilman GPS:ää.

Ilmailuviranomaiset antoivat Suomessa GPS-häirinnästä varoitusilmoituksen marraskuun alussa Lapissa. Samaan aikaan Ruotsin, Norjan ja Suomen pohjoisosissa oli käynnissä Nato-vetoinen Trident Juncture -sotaharjoitus. Myös Suomi osallistui harjoitukseen.

GPS ei ainoa tapa

Turvallisuuden kannalta tärkeässä käytössä GPS ei ole ainoa tapa paikantaa, vaikka sitä käytetään paljon ja erityisesti kuluttajamarkkinoilla.

Esimerkiksi GPS-signaalin mukana tulee myös hyvin tarkka aikatieto, jota voidaan käyttää pankkialalla ostojen kirjausaikojen varmennukseen.

Muitakin paikannusjärjestelmiä on. Esimerkiksi lentoliikenteessä käytetään muun muassa inertianavigaatiota, jossa erilaiset anturit mittaavat koneen liikettä. Satelliittipohjaisia järjestelmiä on myös eurooppalaisilla, venäläisillä ja kiinalaisilla.

– Sotilasjärjestelmissä GPS ei ole primäärijärjestelmä käytännössä koskaan, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori (evp.) Mika Hyytiäinen Lännen Medialle.

Sen häirintä heikentää käytännössä paikannuksen tarkkuutta, mutta ei Hyytiäisen mukaan estä esimerkiksi sotilastoimintaa. GPS:ää onkin helppo häiritä sen heikon signaalin vuoksi. Tutkimuspäällikkö Kirkko-Jaakkola kuvailee, että satelliittipaikannussignaalin teho "vastaa auton ajovalojen vilkuttelua 20?000 kilometrin päässä."

Signaali puolestaan kulkee radioaalloilla, joten sitä voi häiritä lähettämällä samalle taajuudelle mitä tahansa voimakkaampaa signaalia, vaikkapa Kirkko-Jaakkolan mukaan Säkkijärven polkkaa.

– Estävä häirintä ei vaadi ihmeitä tekniikan tai resurssien suhteen, Kirkko-Jaakkola arvioi.

GPS-signaalia voi myös harhauttaa, jolloin vastaanottolaite mittaa paikkansa väärin. Harhautus on kuitenkin teknisesti vaativaa. Yksinkertaisia GPS-signaalin häirintälaitteita saa myös ostettua nettikaupoista. Suomessa niiden käyttö on laitonta.

– Ei kukaan rakenna mitään sellaisen varaan, jonka voi satasen laitteella kiinalaisesta verkkokaupasta ostamalla estää, sanoo Hyytiäinen.

"Sotavoimien kommunikaatiota"

Venäjä on kiistänyt olevansa häirinnän lähde, mutta ulkoministeriö on ilmoittanut käyvänsä silti asiaa koskevia selvityksiä diplomaattiteitse.

Hyytiäinen arvioi, että epäilty häirintä on ollut "sotavoimien välistä kommunikaatiota" Nato-harjoituksen alla.

– Ikävä kyllä me olemme vain tässä välissä.

Fakta: Amerikkalaista paikannusta

– GPS (Global Positioning System) on Yhdysvaltojen kehittämä, satelliittipohjainen sotilaspaikannusjärjestelmä. GPS:ää voi hyödyntää myös kaupallisesti, vaikka se on Yhdysvaltain puolustushallinnon hallinnoima.

– Järjestelmässä kaikkiaan 32 perussatelliittia lähettää avaruudesta paikkatietosignaalia, jota GPS-vastaanottimet voivat lukea ja sijoittaa karttapohjille. Satelliitit kiertävät maata noin 20?000 kilometrin korkeudessa.

– GPS:n kehittely alkoi 1970-luvulla, ja 1990-luvun puolessavälissä se oli valtaosin toiminnassa.

Maailmassa on myös muita satelliittipaikannusjärjestelmiä. Venäläisillä on käytössä oma Glonass-järjestelmänsä, eurooppalaisilla puolestaan Galileo. Kiinalaisilla on käytössään Beidou.