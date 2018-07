Norjalainen gyrokopteri pudonnut Kilpisjärvellä – kyydissä kaksi ihmistä, onnettomuuden syystä ei tietoa

Norjalainen gyrokopteri on pudonnut Suomessa Kilpisjärven lähellä, asiasta kertovat norjalaisviranomaiset. Heidän mukaansa gyrokopterissa on kaksi norjalaista matkustajaa. Gyrokopteri on helikopteria muistuttava lentolaite. Lue lisää