Auto junan alle Turussa, kuljettaja kuoli

Tulvaennustajan pahin painajainen on kaatosade – ennustemalli on aiempaa parempi, mutta sekin on vain malli

Aineisto, jonka perusteella ennustemallit tulvista tehdään, on suuri. Se sisältää 52 sääennusteen tiedot. Hyväkin malli on kuitenkin vain malli. Tulvaennustajan pahin painajainen on kaatosade. Lue lisää