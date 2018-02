YK:n ilmastojärjestön pääsihteeri arvostelee kehitysmäärärahojen leikkauksia - Suomen osaamisella on autettu ilmastonmuutokseen sopeutumista

Maailman Ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan hallituksen kehitysyhteistyöleikkaukset ovat heikentäneet Suomen mahdollisuutta auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Kautta aikojen korkeimman YK-virkamiehen tittelin edesmenneen Pekka Tarjanteen kanssa jakava Taalas sanoo, että Suomi on suurvalta ilmatieteen alalla maailmassa. Hänen mukaansa Suomen asema ilmatieteen alalla on ainakin tilapäisesti heikentynyt kehitysmäärärahojen leikkausten takia.

Huippututkimusta, moderneja sääpalveluita ja säähavaintolaitteistoja on viety kehitys- ja yhteistyöhankkeissa. Jopa sadan maan ihmiset ovat hyötyneet, koska ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoisia sääilmiöitä on pystytty ennakoimaan. Samalla suomalainen vientiteollisuus on hyötynyt.

–Vaisala on säälaitealan johtava yritys maailmassa. Useat hankkeista ovat poikineet varsin isojakin kauppoja Vaisalalle, Helsingissä alkuviikosta käynyt Genevessä asuva Taalas sanoo.

Taalaksen mukaan uusia ilmastohankkeita ei ole pystytty käynnistämään siinä mitassa kuin edellisten hallitusten aikana.

– Ennakkovaroitusjärjestelmillä ja ilmastonmuutoksen sopeutumissysteemeillä on saatu hyviä tuloksia. Ne edesauttavat ilmastonmuutoksen vahinkojen lieventämistä ja estävät pakolaisongelman syntyä.

Taalas kertoo, että Ilmatieteen järjestön 191 jäsenmaasta noin sata on ilmatieteen kehityksen tarpeessa.

Pohjoiset alueet vielä hyötyneet

Hänen mukaansa kehitysyhteistyöstä leikkaaminen heikensi Suomen kansainvälistä asemaa muutenkin.

–Suomen taloustilanne on ollut hankala, mutta voi kysyä, oliko viisasta tehdä näin dramaattisia leikkauksia. Taustalla on ehkä tämmöistä Finland First (Suomi ensin) -ajattelua.

Tähän mennessä ilmastonmuutos on auttanut pohjoisia alueita, koska maatalouden kasvukausi on lämpenemisen ja sateiden takia pidentynyt ja arktisen alueen merenkulku on helpottunut. Kärsijä on ollut eteläinen pallonpuolisko.

Se ei tarkoita, että ilmastonmuutoksesta hieman hyötyneen Suomen kannattaisi olla tyytyväisenä, eikä piitata kehittyvien maiden ilmasto-ongelmista.

–Ilmastonmuutos tulee tuottamaan talous-, ravinnontuotanto- ja pakolaisongelmia. Muualla tapahtuvat kielteiset muutokset tulevat vaikuttamaan Suomeenkin.