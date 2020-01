Wuhanin koronavirusepäilyt Ivalossa ovat aiheettomia – "Valtava helpotus"

HELSINKI

Ivalossa paljastuneet Wuhanin koronavirusepäilyt ovat testissä osoittautuneet aiheettomiksi, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Lapin sairaanhoitopiiri.

Kaksi Kiinan Wuhanista saapunutta turistia oli hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi. Heiltä otettiin koronavirusnäytteet, jotka lähetettiin Helsinkiin THL:n analysoitaviksi. Näytteiden perusteella kyse ei kuitenkaan ollut koronaviruksesta.

Johtava lääkäri Outi Liisanantti Inarin kunnan terveyskeskuksesta kertoi STT:lle, että tulos on varma ja testattu useammalla menetelmällä. Hoitoon hakeutuneet kiinalaiset isä ja poika on jo päästetty eristyksistä, eivätkä suomalaiset terveysviranomaiset enää erityisesti seuraa heitä.

– Heille annetaan normaalit flunssalääkkeet ja oireenmukaiset lääkkeet, lähinnä parasetamolia ja ibuproteiinia muutama tabletti. Sitten he palaavat matkailuyrittäjän järjestämään majoitukseen, ja he saavat siellä sitten toipua.

Myös perheen äiti oli varotoimena karanteenissa. Johtava lääkäri kertoi kuitenkin jo päivällä, että tämäkin on kunnossa.

Liisanantti kertoo kuulleensa, että virusepäily on jonkin verran kirvoittanut keskustelua ja kyselyjä päivystäville sairaanhoitajille Ivalossa. Hänen mukaansa tilanne on nyt kuitenkin ohi ja lopputulos on "valtavan iso helpotus". Jo pelkästään altistuneiden seulonta olisi ollut iso työ.

– Kyllä me nyt puhalletaan tämä peli poikki tältä erää. Ei ole mitään uusia epäilyksiä tullut ilmi, meidän matkailuyrittäjät ovat tietoisia tilanteessa ja on oikein iloinen mieli nyt kaikilla.

Liisanantti sekä Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine arvioivat molemmat jo aiemmin tiedotustilaisuudessa, että todennäköisyys sille, että turisteilla olisi uudenlainen koronavirustartunta, on hyvin pieni.

– Mahdollisuus tähän koronavirusinfektioon on varmasti yksi miljoonasta, Liisanantti sanoi.

Epäilyjä useissa maissa

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen muistutti iltapäivällä STT:lle, että tilanteita, joissa Wuhanista tulleista matkustajista on otettu koronavirusinfektionäytteet, on ollut useissa eri maissa.

– Kannattaa muistaa, että tämä on juuri sitä aikaa vuodesta, jolloin on kaikkein eniten hengitystieinfektioita.

Epäily herää, jos 14 vuorokauden aikana Wuhanista saapumisen jälkeen sairastuu oireisiin, joita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus.

Toinen mahdollisuus tautiin on silloin, jos on ollut yhteydessä ihmiseen, jolta Wuhanin koronavirus on varmennettu.

– Tämä laukaisee epäillyn. Sen jälkeen pyritään mahdollisimman nopeasti varmentamaan, onko kyseessä minkä mikrobiin aiheuttama infektio. Ei tutkita vain ainoastaan sitä koronaa vaan influenssaa ja muita mahdollisia hengitystieinfektion aiheuttajia.