Wärtsilä tekee moottorin Wasalinen uuteen laivaan – yhtiö lupailee, että laivasta tulee yksi maailman ympäristöystävällisimmistä

Rauma Marine Constructions on tilannut vaasalaiselta teknologiayhtiö Wärtsilältä moottorit uuteen Wasalinen laivaan, tiedottaa Wärstilä.

Wärtsilä aikoo valmistaa toukokuussa 2021 toimitettavaan laivaan hybridipropulsioratkaisun, johon kuuluu neljä monipolttoainemoottoria. Moottorit toimivat sekä nestemäisellä maakaasulla että biokaasulla. Kyseisen Wärtsilä 31 -moottorin dieselversio on valittu Guinessin ennätystenkirjaan maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina.

Lisäksi Wärtsilä toimittaa laivaan LNG:n varstointi-, syöttö- ja ohjausjärjestelmät sekä ohjauspotkurit, katalysaattorit, ohjausjärjestelmät ja integroidut sähkö- ja automaatiojärjestelmät, joihin kuuluu energia- ja tehonhallintajärjestelmä hybridiratkaisun käytön optimointiin.

– Raumalla on rakennettu laivoja jo noin 600 vuotta. Tänä aikana on toimitettu kaikenlaisia aluksia, muttei koskaan vastaavaa kuin Wasalinen uusi laiva. Sen tehokkuustaso on erittäin korkea, ja siinä käytetty hybriditeknologia johtaa minimaalisiin päästöihin", sanoo Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa Jyrki Heinimaa.

Wärtsilän laitetoimitusta laajentaa 10 vuoden huoltosopimus sekä sopimus, jonka mukaan Wärtsilä voi käyttää alusta testialustana tuotekehityksessä sekä teknologian esittelyssä.