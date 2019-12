Vuosi 2020 otetaan vastaan tänään – raketteja saa ampua iltakuuden ja aamukahden välillä

Piiritystilanne Pyhäjärvellä ohi – poliisi löysi omakotitalosta kuolleen naisen

Poliisin Pyhäjärvellä piirittämästä omakotitalosta on löytynyt nainen kuolleena, kertoo poliisi tiedotteessa. Lisäksi asunnossa ollut mies on loukkaantunut, ja hänet on toimitettu sairaankuljetuksen hoidettavaksi. Lue lisää