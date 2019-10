VR kehottaa matkustajia varautumaan viivästyksiin, liikenne pääradalla yhä poikki

Kuukausien terveyskeskusjonot lyhenevät viikkoon todennäköisesti vasta hallituskauden loppumetreillä

Hallituksen kaavailemalle hoitotakuun kiristykselle on käymässä samalla tavalla kuin vanhuspalvelulain hoitajamitoitukselle. Se on todennäköisesti tulossa voimaan vasta hallituskauden viime metreillä. Syynä on se, että kunnille täytyy jäädä riittävästi aikaa valmistautua. Lue lisää