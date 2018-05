Voisiko Putinin nuoruuden kaveri Kudrin tuoda sovun Venäjän ja lännen välille – sanottu talouden ihmemieheksi

Aleksei Kudrinin nimi vilahtelee kuumana Venäjän hallitusveikkailussa, kun Vladimir Putin aloittaa tänään maanantaina uuden neljännen virkakautensa. Jos uudistusmielinen Kudrin saa merkittävän viran uudessa hallituksessa, se tarkoittaa sitä, että Venäjä ottaa lusikan kauniiseen käteen ja alkaa hankkiutua sovintoon lännen kanssa.

Kireä kansainvälinen tilanne sanktioineen ja vastasanktioineen ovat jähmettäneet Venäjän talouden. Talous ei pääse ajajan penkille ennen kuin lännen ja Venäjän välit palaavat tasolle, jossa yhteistoiminta on mahdollista. Viime vuodet kuskin pukilla on istunut kiilusilmäinen kiihkonationalisti, joka vaahtoaa russofobiasta.

Aleksei Kudrin on Vladimir Putinin nuoruuden kavereita Pietarista. Kudrin istui Venäjän pitkäaikaisimpana valtionvarainministerinä vuodesta 2000 lähtien 11 vuotta. Vuosina 1999–2007 Venäjän talous nousi "kiinalaisilla luvuilla" eli 7 prosentin vuosivauhtia.

Silloin Venäjä maksoi kuin maksoikin Suomelle Neuvostoliiton ajalta jääneet velat, koska velkojen säntillinen hoito kuului Kudrinin politiikkaan. Suomessa moni eli siinä uskossa, että clearingkaupasta jääneet 600 miljoonaa euroa jäisivät makaamaan ikuisiksi ajoiksi pölyisinä velkakirjoina Kremlin kirstuihin. Näin ei käynyt vaan loppuvuoteen 2013 mennessä Venäjä maksoi viimeistä senttiä myöten takaisin velkansa. Hyvä kysymys on, olisiko tämä tapahtunut ilman Kudrinia.

Haluaa yhteistyötä

Kudrin on ollut Venäjän talouden ihmemies. Hän onnistui siinäkin tempussa, että veroja laskettiin, mutta samalla verokertymä lisääntyi. Hän pani hyvinä vuosina öljyrahaa tukevat summat kahteen vakausrahastoon, joiden turvin Venäjä selvisi vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksilta. Hän on vuodesta toiseen muistuttanut, että vain Venäjän paluu kansainväliseen yhteistyöhön saa jähmettyneen talouden liikkeelle.

Kiihokkeita paluulle maailmaan löytyy. Makrotalous kohenisi ja luottamus Venäjään paranisi. Amerikkalaisten viimeisimmät pakotteet olivat todella tehokkaita. Muutamassa viikossa 50 rikkaimman henkilön omaisuuden määrä pieneni peräti 10 miljardilla eurolla. Köyhtyneet ovat Putinin läheisiä kavereita ja ehkä myös Putin itse. Tulossa ovat myös jalkapallon MM-kisat, joiden onnistuminen on ensiarvoisen tärkeätä Putinille.

Optimistit näkevät taivaanrannassa jo pientä valon kajoa. On mahdollista, että Venäjän ja lännen vastakkainasettelu lientyy ja pakotteista ja vastapakotteista voidaan päästä vähitellen eroon.

Erimielisyyttä Medvedevin kanssa

Kudrinin tie talousministerinä katkesi erimielisyyksiin talouden hoidosta juristi Dmitri Medvedevin kanssa. Medvedev ja Putin vaihtoivat virkatehtäviään vuosiksi 2008–2012. Medvedev erotti Kudrinin suorassa televisiolähetyksessä heti presidenttikautensa alussa. Kudrin ei ollut uskoa, että hänet erotetaan. Hän ehdotti, että asiasta vielä keskusteltaisiin tarkoittaen, että Putinin näkemystäkin pitäisi kysyä. Medvedev vastasi mahtipontisesti, ettei mitään keskustelemista ollut. Hän oli nyt presidentti, ja Kudrin sai mennä.

Putin on pitänyt hyviä välejä Kudriniin, vaikka tämä on johdonmukaisesti esittänyt tiukkaa länsimaalaishenkistä kritiikkiä Putinin aggressiivista menoa vastaan. Nyt Putinin ystävyys Kudrinin kanssa saattaa nousta arvoonsa, kun Venäjä on ilmeisesti saanut tarpeekseen sanktionokittelusta Yhdysvaltojen ja EU:n kanssa. Putin tietää hyvin, että nostamalla Kudrinin valtaan hän voi päästä taas takaisin lännen hyväksymäksi.

Kudrin korjaisi lainsäädäntöä niin, että ulkomaalaiset sijoittajat saisivat paremman omaisuuden suojan. Hän parantaisi opetusta, nostaisi eläkeikää naisten 55 vuodesta ja miesten 60 ikävuodesta ylös kutakuinkin eurooppalaiselle tasolle. Hän vahvistaisi demokratiakehitystä.

Hän on esimerkiksi arvostellut vuosikausia esimerkiksi sitä, että venäläiset kansalaisjärjestöt leimataan halveksivaan sävyyn ulkomaalaisiksi agenteiksi, jos niillä on rahoitusta ulkomailta.

Putin hyväksyi tällaisen lain vuoden 2012 kesällä. Ahtaimmillaan se leimaisi "ulkomaalaiseksi agentiksi" vaikkapa venäläisen tangon harrastajien järjestön, jos se saisi taloudellista tukea esimerkiksi Argentiinasta tai Suomesta. Kudrinin linjana on vastustaa kaikkia toimia, joilla Venäjä eristäytyy muusta maailmasta.