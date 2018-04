"Virkavallan huolena vankilat ja tuonela, tutkimatta hirttäminen, mestaus"

Kuplettilaulaja ja kansanedustaja Mikko Alatalo listaa Lännen Medialle vapun kunniaksi koskettavimmat protestilaulusuosikit.

Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone?

–Tämä on yksi kauneimpia protestilauluja ja sodanvastainen kappale. Samaan sarjaan menevät We shall overcome (suomeksi Rauha sodan voittaa) ja Bob Dylanin Blowin’ in the Wind.

–Dylanin, Donovanin ja Pete Seegerin kappaleita lauloin nuorena poikana Kiimingin keskikoulussa folk-klubilla ja Tampereen Yo-talolla, kun Juice Leskinen oli minua katsomassa.

Punakaartilaisten marssi

–Tämä on yksi suosikkini vanhoista työväenlauluista. "Pieni Suomen kansa katkoo kahleitansa, kärsimysten malja se kukkuroillaan on." Punakaartilaisten marssi on kova teksti sadan vuoden takaa sisällissodasta.

–"Virkavallan huolena vankilat ja tuonela, tutkimatta hirttäminen, mestaus." Näissä on rajuja juttuja laulumuodossa. Suomalaiset ovat aika hyviä hirtehisessä huumorissa. Vaikka kaikki menee päin helvettiä, silti pystytään vielä laulamaan.

–Pidän myös Vapaasta Venäjästä, "Meitä keisarit ei enää hoivaa", ja Reijo Frankin tulkitsemasta Veli sisko -laulusta. Protestilaulut ovat tärkeä osa Suomen kansanperinnettä.

Vapaussoturin valloituslaulu

–Myös valkoisen puolen laulut vuoden 1918 sisällissodassa olivat kovia tekstejä. "Kauvan on kärsitty ryssien valtaa Suomen kansan vapautta suojellessa, Ylös pojat Pohjanmaan! Urhot kalliin Karjalan! Jäämit ja Savon miehet rintamahan!"

–"Voittoja väkeviä saatu jo monta Meillä on Valkoisessa Suomessa. Oulu olkoon omamme! Vaasa varsin varmamme! Viipuria vastahan nyt vierimme!"

–Vedän taas Suomen suurimman yhteislauluillan Oulussa Toppilan Möljällä heinäkuussa. Siellä on 2?500–3?000 ihmistä laulamassa. Otan jonkin punakaartilaisten laulun ja jonkin valkoisen puolen laulun ohjelmistoon. Toivon mukaan en loukkaa ketään, koska nyt on kulunut jo niin paljon aikaa sisällissodasta. Nämä laulut kuuluvat Suomen kansan historiaan.

Hiski Salomaa, Tiskarin polkka

–Hiski Salomaan amerikansuomalaisten siirtolaisten laulu 1920-luvulta. Tiskarin polkassa piika kertoo, miten mamsellia pitää palvella ja kuinka piika on tiukoilla. Se on hyvin luokkakantainen laulu.

–Itse tein 1982 Mikko Niskasen Ajolähtö-nimiseen elokuvaan tunnuslaulun siirtolaisuudesta Ruotsiin.

Ilmari Kianto, Nälkämaan laulu

–Rankkaa tekstiä: "Raukat vaan menköhöt merten taa". Ilmari Kiannon Nälkämaan laulua voi verrata parhaisiin työväenlauluihin. Siinä annetaan todella tuta riistäjille.

–Se on todella alkiolainen laulu. Terve Suomen kansa ei hyväksy herrojen rötöstelyä. Työväki ja maaseudun väki ovat samalla linjalla.

Jaakko Juteini, Arvon mekin ansaitsemme

–Siinä on paljon oman kansan itsetunnon nostoa. Rusoposkinen Suomen neito ja Suomen poika tekevät maalla työtä, mutta tekstissä on myös sotamytologiaa.

–Jaakko Juteini oli luonnonsuojelija, historioitsija ja kansallisen itsetunnon nostattaja. Tämän päivän Euroopan unionissa pitäisi sanoa: Arvon mekin ansaitsemme Suomen maassa suuressa."

Irwin Goodman, Juhlavalssi

–Irwin teki populistista protestia, ja yksi parhaista lauluista oli Juhlavalssi. "Vain yksi on joukosta poissa, Sven Duuvaa siellä ei näy." Myös Ryysynranta on hieno kappale. Se on aika irvokas kuva köyhästä kainuulaisesta Ilmari Kiannon hengessä.