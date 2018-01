Virkarikoksesta tuomittu valtakunnansyyttäjä oikeusministeriölle: "Työpanokselleni on suuri tarve"

Matti Nissinen toimitti oikeusministeriölle oman kirjallisen selvityksensä. Ministeriö pohtii, voiko Nissinen jatkaa tehtävässään virkarikostuomiostaan huolimatta.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen arvioi oikeusministeriölle jättämässään selvityksessä, että häntä tarvitaan Valtakunnansyyttäjänvirastossa.

Oikeusministeriö pyysi Nissiseltä kirjallista selvitystä, koska ministeriö pohtii parhaillaan mahdollisia virkamiesoikeudellisia seuraamuksia valtakunnansyyttäjälle tämän saaman virkarikostuomion vuoksi.

Nissinen jätti oman selvityksensä oikeusministeriölle tänään perjantaina. Lännen Media sai julkiseksi luokitellun asiakirjan ministeriöstä.

–Syyttäjälaitos on juuri nyt isojen organisatoristen ja toiminnallisten muutosten kynnyksellä. Siihen liittyvää lisätyötä on valtavasti normaalin rikosvastuun toteuttamisen ja hallinnon pyörittämisen ohella, mikäli uudistamisen tavoitteet halutaan saavuttaa muutenkin kuin paperilla. Onnistuminen edellyttää aktiivista, paneutuvaa ja aikaa vievää johtamista. Työpanokselleni on suuri tarve, Nissinen muun muassa kirjoittaa.

Lukuisia perusteluja

Korkein oikeus tuomitsi Nissiselle päiväsakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta joulukuussa. Oikeus katsoi, että Nissinen toimi tahallisesti hankkiessaan veljensä omistamalta yhtiöltä koulutuspalveluja Valtakunnansyyttäjänvirastolle vuosina 2010–2015. Nissinen myönsi oikeudessa esteellisyytensä, muttei katsonut toimineensa tahallisesti.

Nissistä ei määrätty viralta pantavaksi, joten hän sai palata valtakunnansyyttäjän virkaansa. Oikeusministeriö päätti kuitenkin alkaa arvioida Nissisen toimia virkamiesoikeuden näkökulmasta. Ministeriö pohtii, onko Nissiselle tarpeen antaa sanktioita tämän saaman tuomion vuoksi.

Ministeriölle luovuttamassaan selvityksessä Nissinen esittää nyt lukuisia syitä sille, minkä takia hän voisi jatkaa tehtävässään.

Hän vetoaa muun muassa siihen, että hän on tuomiotaan huolimatta palvellut moitteitta syyttäjälaitoksen palveluksessa 36 vuotta. Nissinen toteaa myös, että hänen motiivinsa oli parantaa syyttäjälaitoksen henkilöstön johtamistaitoja.

–Olin siis tavoitellut parempaa johtamista ja sitä kautta parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta eli ihmisten etua niin veronmaksajina kuin syyttäjälaitoksen työntekijöinä tai sen asiakkaina eri rooleissa. Mitään muuta hyötymisen, saati vahingoittamisen, tarkoitusta menettelyyni ei ole liittynyt, hän perustelee.

Nissinen arvioi myös, ettei hänen menettelynsä liity syyttäjälaitoksen ydintehtäviin.

–Olen asian selvittelyn, tutkinnan ja käsittelyn kaikissa vaiheissa avoimesti ja viivyttelemättä kertonut asian niin kuin olen sen itse kokenut ja kuten sen itse muistan.

Lopuksi Nissinen kirjoittaa, ettei pidä suullista kuulemistaan tarpeellisena.

Selvityksen arvioidaan valmistuvan tammikuussa

Oikeusministeriö voi ylijohtaja Arto Kujalan mukaan päättää antaa Nissiselle huomautuksen tai varoituksen, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Mikäli ministeriö päättyy esittää Nissisen irtisanomista, tekee lopullisen päätöksen valtioneuvosto.

Ministeriöstä tiedotettiin torstaina Lännen Medialle, ettei Nissistä koskevan virkamiesoikeudellisen arvioinnin vaiheita kommentoida.

Kujala on arvioinut, että ministeriön selvitys kestää muutamia viikkoja ja valmistuu tammikuun aikana. Nissinen tosin arvioi perustelussaan, ettei valtakunnansyyttäjä ole virkamieslain tarkoittama virkamies.