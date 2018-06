Ville Itälä siirtyy petostentorjuntaviraston johtoon: "On mielenkiintoista aloittaa tehtävä nyt, kun virasto on tienristeyksessä"

Kokoomuksen entinen puheenjohtaja, muun muassa europarlamentaarikkona toiminut Ville Itälä siirtyy Euroopan petostentorjuntaviraston Olafin pääjohtajaksi.

Itälä aloittaa seitsenvuotisen pääjohtajakautensa elokuun alussa. Suomessa asiasta kertoi ensin STT.

Olaf tutkii EU-budjettipetoksia, eurooppalaisten instituutioiden korruptioita sekä vakavia väärinkäytöksiä ja kehittää petostenvastaisia käytäntöjä yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Vuonna 2016 viraston budjetti oli noin 59 miljoonaa euroa. Vuosien 2010-16 aikana Olaf suoritti yhteensä 1 600 tutkintaa, joiden taloudellinen kokonaisarvo on arviolta 3,6 miljardia euroa. Virasto sijaitsee Brysselissä, jonne aiemmin Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa toiminut Itälä siirtyy.

–Ennen kaikkea kyse on EU:n maineesta. Veronmaksajilla tulee olla oikeus tietää, että hänen rahansa käytetään oikein. Jokainen tapaus syö unionin mainetta, ja kuten luvuista näkee, Olafilla riittää tehtäväkenttää, Itälä kertoo Lännen Medialle.

Itälä astuu viraston johtoon mielenkiintoisena pitämässään murrosvaiheessa.

–Kaksi viikkoa sitten Olafista ja sen valtaoikeuksista on tehty uusi lakiehdotus. Tämä liittyy EU:n syyttäjäviranomaiseen, joka aloittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua. Olafin taas pitäisi toimia syyttäjäviranomaisen kanssa todella läheisessä yhteistyössä, jotta saataisiin aikaan parempia tuloksia. Hetki on mielenkiintoinen: mihin suuntaan ollaan menossa? Ainakin tätä [virastoa] vahvistetaan voimakkaasti.

Itälä haluaa edistää nimenomaan saumatonta syyttäjäyhteistyötä.

Lakiehdotuksessa vahvistetaan viraston toimivaltuuksia esimerkiksi tilitietojen tarkastelun ja rikospaikkatutkinnan suhteen.

–Eri jäsenmaissa toiminta näiden asioiden kanssa on ollut aika kirjavaa. Toivottavasti saamme yhtenäisemmät säännöt, mutta siksi on kiinnostavaa aloittaa tehtävä tilanteessa, jossa Olaf on tienristeyksessä. Muutos on suuri, Itälä linjaa.

–Petollisesti toimivat rikolliset keksivät aina uusia keinoja. Haaste on sekin.