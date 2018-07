Viljakäärme luuli omistajaansa ilmeisesti rotaksi – pelastuslaitos kutsuttiin hätiin

Kunnanjohtajia vaihtuu tiiviiseen tahtiin – "Ylisuuret odotukset ja huono kommunikointi lisäävät epäluottamusta kunnanjohtajien ja poliitikkojen välille"

Kunnanjohtajia on vaihtunut tänäkin vuonna tiiviiseen tahtiin koko maassa. Alkuvuoden aikana on valittu jo 28 uutta kunnanjohtajaa, ja 11 kunnanjohtajaa on lähtenyt virasta. Heinäkuun lopussa avoinna oli neljä kunnanjohtajan virkaa. Lue lisää