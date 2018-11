Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee – ministeriö avasi uuden haun kunnille

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu saa jatkoa.

Kokeilun avulla halutaan lisää lapsia päiväkoteihin ja luodaan suuntaviivoja 2-vuotiselle esiopetukselle, sanoo opetusministeri. Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haun kunnille tänään.

–Laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten myöhempään oppimiseen ja koulutiehen. Varhaiskasvatus tasaa lähtökohtien eroja ja sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Näin se vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäisee syrjäytymistä, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

–Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta kokeilemaan voivat päästä nyt sekä uudet hakijat että kokeilussa jo mukana olevat kunnat. Myös perheiltä säästyy rahaa ja yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen, opetusministeri jatkaa.

5-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen on Suomessa vähäisempää kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa. Osallistumisaste jää meillä alle Euroalueen ja 34 OECD-maan keskiarvon.

–Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Jo nyt tiedämme elokuussa alkaneen kokeilun ensi vaiheesta, että monelle perheelle yhteydenotto kunnan varhaiskasvatuksesta on ollut iloinen yllätys. Joissain kunnissa on jopa saavutettu sadan prosentin osallistumisaste 5-vuotiaille kiitos aktiivisen yhteistyön perheiden kanssa, ministeri sanoo.

Valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat, jotka päättävät jättää maksut perimättä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 20 tunnin osalta, saavat valtiolta avustusta. Avustuksella kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä.

Ensi vuotta koskevassa kokeilussa valtion rahoitusosuus kaksinkertaistuu.

–Valtion maksuosuus kaksinkertaistuu, mikä on kunnille varmasti tervetullutta. Kokeilun tavoitteena on, että yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen. Selvitämme, miten maksut vaikuttavat osallistumiseen ja kartoitamme osallistumisen esteitä. Samalla kokeillaan toimintamalleja ajatellen mahdollista 2-vuotista esiopetusta, opetusministeri sanoo.

Kokeilun ensimmäinen vaihe alkoi elokuussa 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattoi kokeilun ensi vaiheessa 20 prosenttia asiakasmaksutulojen vähenemisestä. Nyt avautuneessa toisen kierroksen hakuvaiheessa valtionavustuksen korvausmäärä nousee 40 prosenttiin.

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan valittiin 19 erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Kokeilun piirissä on ollut arviolta noin 12 400 viisivuotiasta lasta.

Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää myös maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia. Tavoite on nostaa tulevina vuosina mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatuksen piiriin.

Hakuaika 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun päättyy 25. tammikuuta 2019.