Viimeiset tiedot venäläiskoneen tuhosta viittaavat rajuun syöksyyn ja törmäykseen

Tiedämme jo nyt, että siviili-ilmailun ennätyksellisen turvallinen vuosi 2017 ei saanut jatkoa.

Viime vuoden lentoturmissa menehtyneiden 44 ihmisen kokonaismäärä ylittyi sunnuntaina, kun venäläisen Saratov Airlinesin matkustajakoneen maahansyöksyssä menehtyi 71 matkustajaa sekä miehistön jäsentä.

Uralin eteläosassa sijaitsevaan Orskin kaupunkiin matkalla ollut Antonov AN-148 -kone nousi Moskovan Domodedovon lentoasemalta noin kello 14:24 paikallista aikaa. Se törmäsi maahan noin neljä minuuttia myöhemmin. Onnettomuuspaikalta saatujen kuvien mukaan törmäys olisi ollut raju, sillä kuvissa näkyy vain pieniksi paloiksi mennyttä metallia.

Onnettomuuden syy on toistaiseksi täysin auki, mutta tapahtumien kulusta on olemassa epävirallista tietoa. Flightradar24 -sivuston keräämien transponderitietojen mukaan kone ehti nousta hieman yli 6000 jalan (noin 1800 metriä) korkeuteen, kunnes jotakin dramaattista tapahtui. Transponderidata loppuu tilanteessa, jossa kone syöksyy maata kohden 22 000 jalan minuuttivauhtia (n. 400 km/h).

Se on matkustajakoneelle hirvittävän suuri pystynopeus, ja voi viitata esimerkiksi täysin hallitsemattomaan syöksyyn.

FR24:n tietojen mukaan koneen nopeus on heilahdellut lennon aikana muutaman kerran varsin dramaattisesti. Flightradarin välittämä data on yleensä varsin luotettavaa, mutta aina se ei ole osoittautunut täysin ongelmattomaksi.

Venäläismedian välittämien silminnäkijätietojen mukaan kone olisi ollut tulessa juuri ennen maahansyöksyä ja/tai hajonnut jo ilmassa. Joidenkin mediatietojen mukaan koneelle ei olisi suoritettu jäänpoisto- ja estokäsittelyä ennen lentoonlähtöä. Näihinkin tietoihin kannattaa toistaiseksi suhtautua varauksella.

Sää lentoasemalla oli pilvinen sekä lumisateinen.

Sunnuntai-iltana venäläisviranomaiset kertoivat löytäneensä koneen toisen "mustan laatikon". Kyseessä on nk. CVR (cockpit voice recorder), joka äänittää ohjaamossa käydyt keskustelut.

Joulukuussa 2004 ensilentonsa tehnyt AN-148 on lyhyen ja keskipitkän matkan kaksimoottorinen suihkukone.

Teknisesti kyseessä on hyvin moderni lentokone: kuten vastaavat lännessä valmistettavat alueellisen liikenteen matkustajakoneet, myös AN-148 on varustettu digitaalisella ohjaamolla sekä moderneilla navigointilaitteilla. Se kykenee operoimaan myös erittäin huonon näkyvyyden vallitessa.

Länsiserkuistaan AN-148 poikkeaa siten, että se on rakennettu kestämään hieman primitiivisempiä olosuhteita. Sillä voidaan lentää myös päällystämättömille, lumisille tai jäänpeittämille kiitoteille. Tämän vuoksi esimerkiksi koneen siivet on sijoitettu rungon yläosaan, sillä mitä korkeammalla suihkumoottori on, sitä vähemmän se imee sisäänsä kiitotien pinnassa olevia roskia.

Kaupallisesti kone ei vielä ole ollut menestys. Antonov-tehtaan mukaan niitä on myyty yhteensä 22 kappaletta, mukaanlukien jatkokehitysversio AN-158. Venäjän lisäksi koneita on myyty Pohjois-Koreaan sekä Kuubaan.

Konetyypille ei ole aiemmin sattunut lento-onnettomuuksia matkustajaliikenteessä, mutta vuonna 2011 kuusi ihmistä sai surmansa, kun koululennolla ollut Antonov-tehtaan kone syöksyi maahan Venäjällä.

Epävirallisten tietojen mukaan sunnuntain turmakone on valmistunut vuonna 2010. Se lensi ensin Rossia-lentoyhtiölle ja siirtyi Saratov Airlinesille helmikuussa 2017. Viimeisten kuukausien ajan koneyksilö on lentänyt Venäjän sisäisiä lentoja. Vastaavanlainen Saratov Airlinesin AN-148 on käynyt Rovaniemellä ainakin tammikuun alkupuolella.

Saratov Airlines on pieni venäläinen lentoyhtiö, joka on perustettu vuonna 1993. AN-148 -koneiden lisäksi sillä on laivastossaan ainakin brasilialaisvalmisteisia Embraer 195 -koneita. Yhtiölle on aiemmin tapahtunut yksi vakava lento-onnettomuus. 116 matkustajaa ja miehistön jäsentä sai surmansa marraskuussa 1993, kun yhtiön Jakovlev Jak-42 -kone törmäsi vuoreen lähestyessään Ohridin lentoasemaa Makedoniassa.

Vuonna 2015 lentoyhtiö sai väliaikaisen kiellon operoida ulkomaille, kun yllätystarkastuksen yhteydessä Saratovista Antalyaan matkalla olleen koneen ohjaamosta löytyi henkilökuntaan kuulumaton ihminen. Myöhemmin paljastui, että kyseessä oli toimitusjohtajan läheinen sukulainen.

Mikko Pulliainen