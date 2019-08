Viikon sää lämmin mutta kuurosateinen etelässä ja lännessä, kalsea idässä ja pohjoisessa

Loukkaantuneita sähköpotkulautailijoita tulee Helsingissä päivystykseen joka päivä – "Enemmän on ollut kuin polkupyöräilijöitä"

Koko Suomessa on annettu noin kymmenet rikesakot sähköpotkulautailijoille, arvioi Sisä-Suomen poliisi. Poliisin valtakunnalliseen tietojärjestelmään on kirjattu 11 kappaletta sähköpotkulaudan kuljettajia koskevaa liikennerikkomusta. Todennäköisesti kaikissa tapauksissa on kirjoitettu sakot, mutta on mahdollista, että joissain on selvinnyt huomautuksella, kertoo komisario Mikko Särkioja Sisä-Suomen poliisista. Lue lisää