Viihdetaiteilija Jari Sillanpäälle syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – syyte ei koske fyysistä kanssakäymistä, asianajaja sanoo

HELSINKI

Viihdetaiteilija Jari Sillanpää on saanut syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, selviää Helsingin käräjäoikeuden tiedoista. Syytteen julkisten tietojen mukaan epäillyn hyväksikäytön tekoaika on elokuussa 2017 ja laittoman materiaalin levittämisen syyskuussa 2017.

Syytteitä käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa helmikuun lopulla.

Sillanpää myönsi loppukesästä 2018 Facebookissa, että poliisi kuulusteli häntä, koska hänen kotoaan takavarikoiduilta laitteilta on poliisin mukaan löytynyt viitteitä laittomasta materiaalista. Hän kertoi tuolloin, että hänen tietokoneeltaan on saatu palautettua kuvia ja video, joita Sillanpää kiistää koskaan nähneensä.

Tuolloin Sillanpää sanoi, että kuka tahansa hänen juhliinsa osallistuneista olisi voinut käyttää hänen tietokonettaan.

– En ole pitänyt hallussani lasta loukkaavaa kuvamateriaalia, hän kirjoitti.

Yksi epäilty uhri

Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo STT:lle, että Sillanpää kiistää molemmat syytteet. Hänen mukaansa hyväksikäyttösyytteessä on kysymys muusta kuin fyysisestä koskettelusta.

– Syytteessä ei väitetä, että Sillanpää olisi ollut nuoreen fyysisessä kosketuksessa tai fyysisessä kanssakäymisessä. Kyse on syytteen mukaan muusta kuin fyysisestä koskettelusta. Totean, että Sillanpää kiistää syytteen. Se, että voiko ylipäätänsä se toiminta, mitä syyttäjä väittää, täyttää hyväksikäytön tunnusmerkistön, tullaan käsittelemään oikeudessa, Leppiniemi sanoo.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi tulla kysymykseen myös muutoin kuin koskettelemalla tai sukupuoliyhteyden kautta. Esimerkiksi seksuaalinen viestittely 16 vuotta nuoremman kanssa voi täyttää tunnusmerkistön.

Syyttäjä Nina Keskinen sanoo STT:lle, että Sillanpään rikosepäilyissä on kyse yhdestä uhrista.

– Vahvistan myös tämän, että syytteessä on kyse muusta kuin fyysisestä koskettelusta, Keskinen sanoi.

Ei liity isompaan kokonaisuuteen

Leppiniemen mukaan asia ei liity millään tavalla isompaan hyväksikäyttökokonaisuuteen, jossa tutkitaan muun muassa Sillanpäälle aiemmin huumeita myynyttä miestä. Sillanpää tuomittiin elokuussa 2018 Helsingin käräjäoikeudessa kahdesta huumausainerikoksesta kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Sillanpää myönsi käräjillä hankkineensa yhteensä 118 grammaa kristallina tunnettua metamfetamiinia lukuisilla eri kerroilla vuosina 2014–2018. Tuolloin jutussa tuomittiin myös mies, joka myi huumeita Sillanpäälle. Huumetuomio on lainvoimainen Sillanpään osalta.

– Tämä on aivan yksittäinen asia, ja tämän on tutkinut Helsingin poliisilaitos. Sillanpää kiistää myös toisen syytteen. Laitteilla ei ole ollut mitään materiaalia, ja nyt on kysymys siitä, että onko siellä joskus ollut materiaalia ja kuka niitä olisi käyttänyt, Leppiniemi sanoo.

Syyttäjä Keskinen vahvistaa, ettei juttuun liity muita epäiltyjä, ja että kysymys on teknisesti palautetusta materiaalista.

– Siinä vaiheessa, kun asia on poliisilla ollut tutkinnassa, materiaalia ei ole ollut laitteilla, eli kyse on poistetusta materiaalista, Keskinen sanoo.

Seksuaalirikossyytteet käsitellään yleensä käräjillä suljetuin ovin, mutta oikeuden ratkaisut ovat yleensä ainakin osittain julkisia. Sekä Keskinen että Leppiniemi kertovat molemmat, että juttua tullaan esittämään käsiteltäväksi salaisena.

Vähintään ehdollinen vankeus uhkaa

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on koskettelu tai muu seksuaalinen teko joka kohdistuu alle 16-vuotiaaseen lapseen ja joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Rangaistavaa on myös se, jos saa lapsen ryhtymään seksuaaliseen tekoon. Seksuaalinen teko voi koskettamisen lisäksi olla seksuaalisten viestien tai kuvien lähettämistä, houkuttelua tai esimerkiksi pornon tai masturboinnin näyttämistä lapselle. Myös yhdyntä alle 16-vuotiaaseen voidaan tuomita perusmuotoisena hyväksikäyttönä, jos teko ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisenä pidetään sitä, jos ihminen valmistaa, kauppaa tai muuten tarjoaa saataville kuvia tai kuvatallenteita, joissa esitetään lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Jos syyte menee käräjillä läpi, Sillanpäätä uhkaa siis vähintään ehdollinen vankeustuomio.

Juttua korjattu klo 11.22: Seksuaalinen viestittely on rangaistavaa, jos uhri on alle 16-vuotias, ei alle 18-vuotias.