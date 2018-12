Vihreiden Pennaselle syyte haitanteosta virkamiehelle ja ilmailurikkomuksesta – kieltäytyi istumasta lentokoneessa protestina pakkopalautukselle

Espoossa todettu aikuisella tuhkarokko, altistuneita kymmeniä

Espoossa todettiin eilen tuhkarokko aikuisella, kertoo Hus. Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Aasiassa. Altistuneita on muutamia kymmeniä, joista valtaosa on jo tavoitettu ja ohjeistettu. Lue lisää