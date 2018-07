Vihreiden eduskuntaryhmän työntekijä protestoi lentokoneessa pakkopalautusta: "Emme voi olla varmoja, että emme lähetä ketään hengenvaaraan"

Vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen vietiin poliisisaattueessa pois Finnairin Berliiniin lähdössä olevasta lentokoneesta tiistaina, kun hän protestoi lentokoneessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön palautusta.

Pennanen kuvasi itseään ja koneen tapahtumia ja julkaisi videon facebook-sivuillaan.

Viime viikolla Ruotsissa oli vastaava tapaus, että nainen seisoi lentokoneessa vastustamassa pakkopalautusta ja kuvasi protestinsa. Pennanen kertoo saaneensa ajatuksen ja rohkeutta oman protestinsa videokuvaamiseen Ruotsin-tapauksesta.

Pennanen on arvostellut pakkopalautuksia ja Suomen turvapaikkapolitiikkaa jo pitkään ja hän on muun muassa osallistunut keväällä 2017 pakkopalautuksia vastustaviin mielenosoituksiin Helsinki-Vantaan lentokentällä. Pennanen on ollut ennen vihreitä töissä muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnestyssä ja Kirkon Ulkomaanavussa.

Pennanen oli miehensä ja lapsensa kanssa matkalla Saksaan tapaamaan appivanhempiaan. Hänen osaltaan matka tyssäsi Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

–Kun menimme koneeseen, näin siviilipukuisen näköisiä poliiseja ja vastaan tuli virka-asuinen poliisi. Kysyin lentoemännältä, että mistähän on kyse, kun lennolla on poliiseja. Lentoemäntä vastasi, että käännytystilanteesta, Helsinki-Vantaan lentokentältä paluumatkalla Helsinkiin ollut Pennanen kertoo puhelimessa.

Pennanen kertoo, että meni lentokoneen takaosaan katsomaan, mitä tapahtuu.

–Näin, että neljä siviilipukuista poliisia piti jotakin ihmistä penkkirivillä. Hänen päätään pidettiin penkkirivin alla. En nähnyt tästä henkilöstä mitään, mutta käsitin, että kyse on pakkopalautuksesta.

–Hän vaikersi siellä tosi pahan kuuloisesti. Kysyin lentoemännältä, mistä on kyse ja lentoemäntä vastasi, että henkilö on itse valinnut matkustustavan. Sanoin lentoemännälle, että ei vaikuta yhtään siltä, että ihminen olisi itse valinnut tämän tavan matkustaa, kun pidetään ihmisen päätä penkin alla neljän miehin voimin.

Pennanen katsoi velvollisuudekseen nousta seisomaan ja vaikuttaa sillä tavoin, että lentokapteeni ei lähtisi lentämään pakkopalautettavan kanssa.

–Menin omalle paikalleni ja kieltäydyin istumasta. Sanoin muillekin matkustajille, että hekin voisivat nousta seisomaan. Minut ohjattiin lentokapteenin puheille. Lentokapteeni sanoi, että tästä matkasta on maksettu ja hän aikoo lentää.

Pennanen palasi omalle paikalleen seisomaan ja kuvasi tilannetta. Poliisit veivät ensin Pennasen puhelimen ja veivät sitten hänet poliisisaattueessa pois lentokoneesta maijaan.

–Yritin huutaa lähtiessäni koneeseen jääneille matkustajille, että voisitteko te nousta seisomaan. En tiedä, miten kävi, koska minä en koneeseen jäänyt. Mieheni ja lapseni jäivät koneeseen, en halunnut altistaa lastani tälle poliisisaattuetilanteelle.

Poliisi kuljetti Pennasen maijalla lentoaseman lähtöterminaaliin.

–Poliisit sanoivat, että tästä ei tule minulle muuta kuin huomautus. Lentoyhtiö sen sijaan voi vaatia lennon häiritsemisestä jotakin, minua voidaan syyttää lentoliikennerikkomuksesta ja vaatia vahingonkorvauksia lennon viivästymisestä.

Pennanen oli kysynyt, mihin lentokoneessa ollutta ihmistä oltiin palauttamassa. Sitä ei voitu Pennaselle kertoa eli Pennanen ei tiedä palautetun henkilön kansallisuutta.

–En tiedä, mikä hänen tarinansa on. Mutta lähtökohtaisesti pakkopalautukset ovat ongelmallisia. Siksi koin tarpeelliseksi toimia.

–Lukuisat turvapaikkajuristit ovat varoittaneet siitä, että Suomen aikanaan hyvin toiminut turvapaikkamenettely romuttui siinä vaiheessa, kun tänne tuli paljon hakijoita. Ihmiset eivät ole välttämättä saaneet kunnollista turvapaikkakäsittelyä. Samaan aikaan hallitus on merkittävästi kiristänyt turvapaikkapolitiikkaa, Pennanen perustelee protestiaan.

Pennasen mukaan turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan kannalta on ongelma, että hallituksen päätöksen mukaan turvapaikanhakija ei enää pääsääntöisesti saa turvapaikkapuhutteluun mukaan juristia.

–Se on turvapaikkaprosessin tärkein vaihe. Jos koko prosessi lähtee pieleen, sitä on vaikea myöhemmin korjata tuomioistuimissa varsinkin, kun valitusaikaa lyhennettiin. On tosi vaikeaa saada juristia, joka perehtyy omaan tapaukseesi ja ehtii siinä ajassa laatia hyvän valituksen.

Pennasen mukaan pakkopalautuksetkin ovat sen vuoksi ongelmallisia.

–Emme voi olla varmoja, että emme lähetä ketään hengenvaaraan. Samaan aikaan suojelukynnystä on nostettu huomattavasti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Åbo Akademi tekivät selvityksen, jonka mukaan todistelua arvioidaan aiempaa paljon ankarammin. Esimerkiksi irakilaisten hyväksymisprosessit kääntyivät päälaelleen. Suomesta tuli hyvin kylmä maa vaikka irakilaisille.

–Pitää antaa nyt adrenaliinin vähän laskeutua ja hengityksen tasaantua, Pennanen sanoo vielä.