Vihreät haluaa vähentää turkistarhauksen maataloustukea – turkisala ei kuitenkaan ole koskaan sellaista saanut

Vihreiden puoluekokouksessa julkaistussa uudessa maataloustukiohjelmassa aiotaan vähentää maataloustukia turkistarhauksesta aloittaen.

Maininta on sikäli kummallinen, ettei turkiselinkeino saa maataloustukea, eikä ole koskaan saanut.

– Ei ole haluttukaan, vaan tuottajat ovat halunneet pitää alan markkinavetoisena, kertoo Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen Lännen Medialle.

Saa lomitustukea ja investointitukea, vain 2 miljoonaa

Turkisala on Nissisen mukaan saanut viime vuosina noin 1,5 miljoonaa euroa lomitustukea, mikä on noin 1 prosentti Suomen kaikista lomitustuista. Lomitustukien yhteismäärä on ollut noin 160 miljoonaa euroa.

Lisäksi ala on saanut investointitukia joitakin satojatuhansia euroja vuodessa, mikä tarkoittaa noin 2 miljoonan euron tukipottia vuosittain.

Määrä on noin tuhannesosa eli 0,1 prosenttia, jos sitä puolestaan verrataan koko Suomen 2 miljardin euron vuosittaisiin maataloustukiin.

– Se kiusasi vihreiden ulostulossa, että turkisala olisi laajassa mitassa tuettu elinkeino, Nissinen sanoo.

Vihreiden pitkän ajan tavoite luopua turkistarhauksesta

Vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen on johtanut sääntötyöryhmää, joka laati vihreiden ohjelmaa, myös maataloustukikirjauksen.

Hänen mukaansa kyse ei ole rahasta, vaan periaatteesta. Turkistarhauksesta halutaan luopua ja maataloustuet suunnata eettiselle, kestävälle ja vähäpäästöiselle ruoantuotannolle.

Parviainen olisi siis valmis leikkaamaan turkisalan lomitustuista ja investointituista, kunhan eläinten hyvinvointi ei vaarannu leikkausten takia.

– Todennäköisesti tuista voi silti leikata, hän sanoo Lännen Medialle.

Tavoitteena olisi koko ajan turkistarhauksen lopettaminen Suomessa.

– Vaikka turkistarhaus on pieni yksityiskohta, se on silti konkreettinen esimerkki ohjelmassa.

Muutkin eläintuotannon tuet kriittiseen tarkasteluun

Maataloustukikohdassa mainitaan myös muiden eläintuotannon kestämättömien tuotantotapojen tukien leikkauksesta. Näitä tukia Parviainen ei kuitenkaan vielä eritellyt.

– Maatalouspoliittisessa linjapaperissa olisi tarkoitus linjata tarkemmin seuraavassa puoluevaltuuskunnassa syksyllä, hän toteaa.

Vihreiden maataloustukiohjelman mukaan tavoitteena on suunnata maataloustukia korvaukseksi tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, vesiensuojelusta, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä, maisemasta ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista.

Tarkoitus on myös lisätä kotimaisen kasvipohjaisen ruoan osuutta suomalaisten ruokavaliossa.