Vieraan kielen lyhyt oppimäärä polkaisee syksyn yo-kokeet käyntiin

HELSINKI

Syksyn ylioppilaskokeet käynnistyvät tänään vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeella. Kokeet päättyvät reaaliaineiden toisen koepäivän kokeisiin torstaina 3. lokakuuta.

Tutkintoon on ilmoittautunut 39 505 kokelasta, mikä on noin 2 000 enemmän kuin viime vuonna. Eri aineissa tehdään noin 77 610 koesuoritusta. Lukuun on laskettu sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Kirjoittajia on lähes yhtä paljon kuin keväälläkin, mutta syksyllä eri aineita kirjoitetaan vähemmän kuin keväällä.

Kokeita järjestetään noin 400 lukiossa ja niiden eri toimipisteissä.

Aiempaa enemmän uusimismahdollisuuksia

Uuden ylioppilastutkintolain myötä syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusimismahdollisuuksia on aiempaa enemmän. Hyväksyttyjä kokeita on mahdollista uusia rajoituksetta. Tämä koskee kaikki kokelaita. Kokelaat, joilla tutkinnon suorittaminen on kesken, voivat myös uusia hylätyn kokeen kolme kertaa. Tämä on kuitenkin suoritettava hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana.