Videopelin pahis tahtoo sankariksi – Elokuva erottelee viihdesukupolvet toisistaan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme sunnuntain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Räyhä-Ralf ****

Iltapäivällä viihdesukupolvet punnitaan. Jos videopelien maailmat ja hahmot ovat vieraita, voi Disneyn animaatioseikkailu tuntua täysin käsittämättömältä. Se kun on sitä itseään: puhdikas juttu Ralfista, joka Donkey Kongin tyyliin viuhtoo klassikkopelin pahiksena. Kun juro jätti päättää ryhtyä sankariksi, uhkaavat pikselit mennä sekaisin koko pelihallista. Suomalaisina ääninä ilottelevat muun muassa Niko Saarela ja Iina Kuustonen. (USA 2012)

Nelonen sunnuntai 18.2. klo 16.25

Isän kuolema ***

"Tänne ei saa kuolla": palvelutalon viesti on tyly Kari Paljakan ohjaamassa tv-elokuvassa. Se on tiivis, tunnin mittainen saattodraama Jaakosta, joka tahtoo hyvän elämän jälkeen hyvän kuoleman. Kirjallisessa hoitotahdossa kielletään elämää väkisin pitkittävät hoidot. Antti Litja, Mielensäpahoittaja ja Jäniksen vuoden ikimuistoinen Vatanen, tekee rohkean, uskottavan tulkinnan elämän loppumetreiltä. Saija Lentonen on tytär. (Suomi 2010)

TV1 sunnuntai 18.2. klo 21.00

Eisenstein in Guanajuato ***

Walesilainen tyylittelijä ja kuvainkaataja Peter Greenaway teki karnevalistisen tulkinnan esikuvastaan, neuvostoelokuvan mestarista Sergei Eisensteinista. Suomalainen Elmer Bäcklin esittää pehkopäistä ohjaajaa, joka Meksikon aromikkaan auringon alla uskaltautuu vapauttamaan oman homoseksuaalisuutensa. Karnevalistinen elokuva on mielikuvituksellinen, rietas ja uuvuttava yhtä aikaa. Ensiesitys. (Hollanti/Meksiko/Suomi 2015)

Yle Teema & Fem sunnuntai 18.2. klo 21.00