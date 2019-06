Vesijetin kyydistä pudonnut mies pelastettiin Vanajanselällä

Juhannuksen juhlinta jatkuu melko lämpimänä, mutta sateisena ja tuulisena – pelastuslaitos sammuttanut useita luvattomia kokkoja metsäpalovaaran takia

Keskikesän juhlinta jatkuu tänään juhannuspäivänä. Sää on pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta melko lämmin. Sateita on luvassa eri puolille maata eteläisintä ja itäisintä Suomea lukuun ottamatta. Lännestä leviävät voimakkaat tuulet, ja Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen laajalle alueelle Lapin eteläpuoliseen Suomeen. Lue lisää