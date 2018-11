Venäjänkielisellä sivustolla myytiin Facebook-käyttäjien tietoja 10 senttiä kappaleelta – someyhtiö kiistää ja vakuuttaa, että tiedot ovat turvassa

Hakkerien hallussa on yhteensä 120 miljoonan Facebook-käyttäjän tilitietoja, joita he aikovat myydä eteenpäin, kertoo BBC. Rikolliset kertoivat aikeistaan BBC:n venäjänkieliselle palvelulle.

Facebook kiistää, että tilien turvallisuus olisi vaarassa. Yhtiön mukaan käyttäjien tiedot olisi saatu haitallisten selainlaajennusten avulla.

BBC:n mukaan hakkerien uhreiksi joutuneet olisivat Ukrainasta ja Venäjältä, mutta heitä olisi myös Isosta-Britannista, Yhdysvalloista, Brasiliasta ja muualta maailmasta.

Iltalehden mukaan tietovuoto kävi ilmi syyskuussa, kun FBSaler-nimellä toiminut käyttäjä kertoi myyvänsä ihmisten yksityisiä Facebook-tietoja eräällä nettisivustolla. Tietoihin olisi päässyt käsiksi kymmenellä sentillä per tili.

Facebookin tuotepuolen varajohtaja Guy Rosen on vakuuttanut, että yhtiö on ollut yhteydessä selaintentarjoajiin, jotta haittalaajennukset poistettaisiin näiden kaupoista. Facebook on ollut myös yhteydessä viranomaisiin tietoja levittävien sivustojen poistamiseksi.

Tietoturvayritys Digital Shadows tutki hakkerien ilmoitusta ja vahvisti, että yli 81 000 esitellyistä esimerkkiprofiileista sisälsi yksityisviestejä.

Myös liki 18 000 käyttäjän tietoja, muun muassa sähköpostiosoite ja puhelinnumero, oli vuodettu.