Venäjä penää jopa tuhansien eurojen takuusummia joiltakin maahan pyrkiviltä autoilijoilta – syynä uusi tullilaki

HELSINKI

Venäjän uusi tullilaki on aiheuttanut tänään noin kilometrin mittaisen jonon Vaalimaan rajanylityspaikalla. Tullin mukaan kymmeniä suomalaisia on kääntynyt tai käännytetty takaisin Venäjän rajalta.

– Venäjän puolella on tällä hetkellä iso henkilöautojono. Maahan palaavat kuljettajat puhuvat noin kilometrin jonosta. Sieltä palaa suomalaisia ajoneuvoja kymmenittäin päivässä. Ongelma on maahanpääsyssä Venäjän puolella, kertoo Vaalimaan rajanylitysaseman vuoropäällikkö Miska Jääskeläinen.

Nuijamaan rajanylityspaikalla poikkeuksellisia jonoja ei ole päivän aikana nähty, mutta joitakin suomalaisia on käännytetty Venäjän rajalta.

– Venäjälle menneiltä suomalaisilta on kysytty Venäjän tullissa suoraan, onko auto rahoitusyhtiön nimissä. Jos on, on käännytetty heti takaisin Suomeen. Ei ole ruvettu edes esittelemään sitä takuumaksun maksamista heille, kertoo Nuijamaan tullin päällikkö Petri Kukkonen.

"Voi olla jopa auton arvo"

Uuden tullilain vuoksi Venäjän alueella voi kerrallaan olla vain yksi saman omistajan ajoneuvo. Tämä aiheuttaa ongelmia kuljettajille, joiden auto on esimerkiksi pankin tai rahoituslaitoksen omistuksessa osamaksun tai leasing-sopimuksen vuoksi.

Rajoituksen voi kiertää maksamalla takuusumman. Vaalimaan tullin vuoropäällikön mukaan takuusumman suuruus voi olla useita tuhansia euroja, ja enimmillään se voi jopa vastata auton arvoa.

– Se voi olla jopa auton arvo. Ihan huomattava summa, puhutaan tuhansista euroista. Tiedot, joita meillä tästä on, ovat yksityishenkilöiden kertomia takaisin tullessaan. Heillä ei tietenkään ole tällaisia summia ollut, vaan he ovat palanneet Suomeen, Jääskeläinen kertoo.

Maksun takaisinsaannista epäselvyyttä

Summan suuruus riippuu Venäjän tullin Suomen viranomaisille antamien tietojen mukaan ainakin auton hinnasta ja moottorin tilavuudesta.

Tullin mukaan takuuluontoinen summa on mahdollista saada takaisin Venäjältä palatessa.

– Siinä vaiheessa kun ajoneuvo poistuu Venäjältä, niin myöhemmin maksetaan tilille se takuusumma. Sitä ei tämänhetkisten tietojen mukaan saa maasta poistuessa suoraan, vaan se maksetaan jonkin ajan kuluttua, Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläisen mukaan vielä ei ole tiedossa, maksetaanko summa takaisin automaattisesti vai pitääkö sitä anoa erikseen.

Ylen Ykkösaamussa vieraillut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) pitää Venäjän uutta tullilakia kummallisena ja toivoo, että Suomen ja Venäjän tullit kävisivät tilanteen läpi.

STT