Venäjän valtionmedia antaa ohjeita maailmansodan varalle – "ottakaa vettä mukaan pommisuojaan, mutta ei karamelleja"

Venäläisiä valmistellaan julkisuudessa Yhdysvaltojen hyökkäykseen, joka saattaa paisua ydinsodaksi Venäjää vastaan.

Venäjän virallinen media valmistelee kansaa totaalisen sodan uhkaan, olipa se todellinen tai kuviteltu.

Syyrian nopeasti pahentunut tilanne on saanut venäläismedian antamaan käytännön ohjeita siltä varalta, että ydinsota puhkeaa Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Ihmisille kerrotaan, mitä ottaa mukaan pommisuojiin. Valtiollinen Rossija24 -kanava kertoi tiistaina illalla, että pommisuojaan on varattava mukaan niin paljon vettä kuin mahdollista. Karamelleja tulee välttää, koska ne vain lisäävät janoa.

Venäjän median sotaretoriikka on lisääntynyt presidentti Donald Trumpin varoitettua Syyriaa sotilastoimista. Venäjällä on joukkoja Syyriassa tukemassa maan kovaotteista presidenttiä Bashar al-Assadia. Venäjän valtionmedian uutisoinnille antaa peruslinjan presidentti Vladimir Putin.

Ensimmäiset merkit todellisesta sodanuhasta nivoutuvat yhteen sen kanssa, että Venäjän hallitus ja valtion päätiedotusvälineet, kuten television valtakunnalliset uutislähetykset, ovat korostaneet viime vuosien aikana kiihtyneellä innolla sitä, kuinka Venäjä on vihollisten ympäröimä ja kuinka ulkomaalaiset ovat kiinnostuneita ryöstämään Venäjän luonnonrikkaudet. Tämä propaganda on juurtunut tavallisiin ihmisiin niin, että keskusteluissa hyökkäyksen uhka tulee helposti esille.

Ydinsotakirjoittelu noudattaa samaa kaavaa. Ensiksi varotetaan, että hysterialle ei pidä antaa valtaa ja sitten kerrotaan käytännön ohjeet.

Eniten ydinsodan uhasta kertovat kepeät nettiuutissivut, mutta myös vakavampi media sitä käsittelee.

Esimerkiksi sanomalehti Vedomosti haastatteli asiantuntijoita siitä, onnistuuko Venäjä ampumaan alas Yhdysvaltain ohjukset. Asiantuntijat sanoivat, että jos ohjuksia sataa paljon, suuri osa pääsee läpi, koska kaksi S-400-pataljoonaa ei ole tarpeeksi ohjuskilven aikaansaamiseksi.

Venäläistoimittajat "eivät nähneet kaasuiskuja"

Yhdysvaltain ja Venäjän välillä on syvä erimielisyys siitä, käyttikö Syyrian hallitus kaasua Douman kaupungin iskuissaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vaatii "puolueetonta tutkimusta" ja Venäjän ulkoministeriön viestintäjohtaja Maria Zaharova sanoo, että Trumpin "älykkäiden ohjusten" tulisi iskeä terroristien eikä Syyrian laillisen hallituksen kimppuun.

Venäjän valtiollisilla tv-kanavilla Douman iskun väitetään olleen lavastus. Doumassa vierailleet venäläiset toimittajat eivät nähneet mitään kaasuiskuun viittaavaa, kerrotaan suurelle yleisölle.

Kepeä nettilehti Tabloid Life kirjoitti, että kaikki metroasemat eivät ole turvallisia. Se kertoi, että vankimmat ovat Moskovassa Park Pobedy -puiston ja Pietarissa Admiraliteiskajan metroasemat, koska ne ovat syvimmällä.

Media testaa pommisuojia ja metroasemia

Pietarissa 47news.ru ja Fontanka.ru kirjoittivat väestönsuojista ja siitä, missä ihmiset voivat istua, missä nukkua ja kuinka turvallisia ydinsuojatilat ovat. Tyynyt ovat puuta eikä peittoja ei ole. Mediat kertoivat, että ihmiset voivat olla niissä viisi päivää. Nukkumapaikkoja on niin vähän, että on nukuttava vuoroissa. Omat eväät on hyvä ottaa mukaan.

Moskovsky Komsomolets -lehti puolestaan selvitti kuinka paljon oman pommisuojan rakentaminen maksaa ja päätyi noin viiden miljoonan ruplan loppusummaan, joka on 65.500 euroa.

Moika78-nettiuutissivusto kyseli, mitä yksityinen ydinsuoja maksaa. Se löysi syvällä olevan kellarin 5 800 euron kuukausivuokralla, ja oikean pommisuojan saisi omaksi 1,6 miljoonalla eurolla.

Harvojen valopilkkujen joukossa on Venäjän parlamentin alahuoneen, duuman, puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Vladimir Shamanovin lausunto, jonka mukaan Venäjän ja Yhdysvaltain sodanjohdot ovat konsultoineet toisiaan Turkin välityksellä. Duuman puolustusvaliokunta ei pelkää Yhdysvaltain ohjusiskua Syyriaan.