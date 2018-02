Veikkaus julkaisi tietoja peliautomaattiensa sijainnista – katso, paljonko automaatteja on maakunnassasi

Veikkauksella on runsaat 18 500 peliautomaattia eri puolilla Suomea. Yhtiön mukaan sijoittamispäätökset tehdään kaikille samoilla perusteilla. Peliautomaatteja pelataan paljon varsinkin huoltoasemilla.

Veikkauksen rahapeliautomaatteja pelataan ahkerasti huolto- ja liikenneasemilla, yhtiöstä kerrotaan.

Veikkauksella on perjantaina julkaistujen tietojen perusteella kaikkiaan 3 838 peliautomaattia yhteensä 833 huoltoasemalla eri puolille Manner-Suomea.

Veikkauksen myyntiverkoston johtaja Marko Peltokorpi arvioi, että huoltoasemien automaateilla pelataan paljon suurten liikenneasemien luonteen vuoksi. Asiakkaat viettävät asemilla aikaa eri tavoin kuin vaikkapa ruokakaupoissa.

Lisäksi pelaamiseen vaikuttaa Veikkauksen mukaan myös se, että moni huoltoasema on auki myöhään tai vuorokauden ympäri.

Veikkaus julkaisi perjantaina lehdistölle tietoja rahapeliautomaattiensa sijoittamisesta Suomessa. Lukumääräisesti automaatteja on eniten sijoitettuna ravintoloihin tai kahviloihin. 2 297 kahvilassa on tällä hetkellä 4 502 peliautomaattia.

Yksittäisistä myyntipaikoista peliautomaatteja on sijoitettu määrällisesti eniten suuriin hypermarketteihin. Suomen eniten peliautomaatteja, 15, on Kajaanin Prismassa.

Yhtiön mukaan kaikki sijoitukset päätetään samojen periaatteiden pohjalta. Automaatteja sijoitetaan paljon varsinkin ravintoloiden ja kauppakeskittymien yhteyteen.

–Automaatit sijoittuvat sinne, missä on kauppa, tiivistää Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski .

Automaatteja kaikkiaan yli 18 500

Veikkauksen rahapeliautomaattien määrää säätelee valtioneuvoston asetus, jonka mukaan yhtiöllä saa olla enintään 18 600 automaattia hajasijoitettuna eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä automaatteja on runsaat 18 500.

Tiheimmin asutetulle Uudellemaalle on automaatteja sijoitettu maakunnista eniten. Kaikkiaan myyntipaikkoja on Veikkauksella vajaat 6 500.

Suomessa raha-automaatteja on sijoitettu, toisin kuin monessa muussa valtiossa, kauppoihin, kioskeihin, ravintoloihin ja huoltoasemiin. Useassa valtiossa rahapelejä voi pelata pelkästään erillisissä tiloissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan suomalaiset ovat aktiivista pelikansaa kansainvälisesti: vuonna 2015 tehdyssä pelitutkimuksessa 80 prosenttia suomalaisista 15–74-vuotiaista on kertonut pelaavansa vähintään kerran vuodessa.

124 000 ongelmapelaajaa Suomessa

Rahapeliongelmista kärsii Suomessa THL:n mukaan noin 3,3 prosenttia väestöstä. Tämä tarkoittaa, että peliongelma on noin 124?000 ihmisellä.

THL:n mukaan ongelmapelaajien määrä on kasvanut hieman vuodesta 2011.

Veikkaus on omassa kyselytutkimuksessaan arvioinut, että rahapeliautomaattien peliongelmista kärsii noin 60 000 suomalaista. Vastuullisen pelaamisen päällikkö Hannu Rinkinen kertoo, että raha-automaatteja pelaavien peliongelmat alkoivat laskea siinä vaiheessa, kun nettipelaaminen alkoi runsaat 10 vuotta sitten yleistyä.

THL:n mukaan rahapeliongelmista kärsivät tuovat noin 23 prosenttia kaikista rahapelien tuotoista. Valtio-omisteisen Veikkauksen pelituotot käytetään valtion ohjauksen perusteella yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen, kuten tieteeseen, kulttuuriin ja urheiluun.

–Olemme organisaatio, jonka tuotoilla tehdään hyvää. Tiedämme, että ei se 100-prosenttisesti pelkkää iloa pelaajille ole. Yritämme ohjata tarjontaamme niin, että ongelmattomat pelaajat ja korkeat tuloluokat pelaavat mahdollisimman paljon, Rinkinen sanoo Lännen Medialle.

–Tähän ei ole helppoa oikotietä, että sormia napsauttamalla muutetaan jotakin niin, että nyt aletaan pelata kuten akateemisissakin piireissä, hän lisää.

Veikkaus on tehnyt viime vuoden lopussa periaatepäätöksen, jonka mukaan peliautomaatteihin on tulossa täystunnistautuminen vuoteen 2023 mennessä. Tunnistautumisen avulla pelaajat voivat asettaa itselleen tappiorajan myös peliautomaatteihin. Toistaiseksi liikapelaamisen vähentämiseen tähtäävä tappioraja on ollut käytössä Veikkauksen nopeatempoisissa nettipeleissä.

–Kansainvälisesti on todettu, että itse asetettu tappioraja on tehokkain, Rinkinen sanoo.

Näin automaatteja on sijoitettu Suomessa:

Manner-Suomessa on tällä hetkellä 18 504 hajasijoitettua peliautomaattia. Myyntipaikkoja on kaikkiaan 6 467.

Veikkaus julkaisi, miten automaatit on maantieteellisesti sijoitettu Suomessa.

Ohessa myyntipaikka- ja peliautomaattimäärät maakunnittain:

Etelä-Karjala: myyntipaikkoja 194, peliautomaatteja 549

Etelä-Pohjanmaa: myyntipaikkoja 248, peliautomaatteja 662

Etelä-Savo: myyntipaikkoja 251, peliautomaatteja 688

Kainuu: myyntipaikkoja 91, peliautomaatteja 265

Kanta-Häme: myyntipaikkoja 234, peliautomaatteja 665

Keski-Pohjanmaa: myyntipaikkoja 85, peliautomaatteja 230

Keski-Suomi: myyntipaikkoja 336, peliautomaatteja 977

Kymenlaakso: myyntipaikkoja 247, peliautomaatteja 694

Lappi: myyntipaikkoja 310, peliautomaatteja 780

Pirkanmaa: myyntipaikkoja 631, peliautomaatteja 1724

Pohjanmaa: myyntipaikkoja 170, peliautomaatteja 474

Pohjois-Karjala: myyntipaikkoja 207, peliautomaatteja 614

Pohjois-Pohjanmaa: myyntipaikkoja 457, peliautomaatteja 1235

Pohjois-Savo: myyntipaikkoja 322, peliautomaatteja 929

Päijät-Häme: myyntipaikkoja 271, peliautomaatteja 823

Satakunta: myyntipaikkoja 299, peliautomaatteja 837

Uusimaa: myyntipaikkoja 1603, peliautomaatteja 4917

Varsinais-Suomi: myyntipaikkoja 511, peliautomaatteja 1441

Lähde: Veikkaus