Väyrynen ja kansalaispuolue löysivät sovun

HELSINKI

Kansanedustaja Paavo Väyrynen ja kansalaispuolue ovat sopineet riitansa. Asiasta kertoo kansalaispuolueen asiamies, asianajaja Antti Sorjonen. Hänen mukaansa kaikki prosessit osapuolten välillä on sopimuksen myötä peruutettu, eivätkä osapuolet kommentoi ratkaisua.

Kansalaispuolueen erimielisyyksiä on ratkottu oikeudessa asti. Väyrysellä ja puolueen toisella ryhmittymällä on ollut kiistaa muun muassa puolueen johdosta.

Väyrynen on eronnut kansalaispuolueesta ja on eduskuntavaaleissa ehdolla Seitsemän tähden liikkeessä. Väyrynen on kertonut aikovansa ehdolle myös eurovaaleissa.

Aiemmin Väyrynen edusti vuosikymmeniä keskustaa.

STT