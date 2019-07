Vauvat saavat aiempaa pidempiä nimiä

HELSINKI

Vuodenvaihteessa voimaan tulleen nimilain uudistuksen myötä lapset voivat saada nykyisin sukunimiyhdistelmiä. Lisäksi lapsille voidaan antaa jopa neljää etunimeä.

Suoranaisesta muoti-ilmiöstä ei voi silti Pohjois-Suomen maistraatin henkikirjoittajan Ari Heikkisen mukaan puhua.

Toukokuun loppuun mennessä oli annettu sukunimi runsaalle 10 000 lapselle, joista 132 lapsella on sukunimiyhdistelmä, kuten molempien vanhempien sukunimet.

Kesäkuun alkuun mennessä oli puolestaan annettu nimi hieman yli 12 000 lapselle, joista neljä etunimeä oli saanut 106 lasta. Lisäksi 1 101 lapsella on yksi etunimi, 5 814 lapsella on kaksi etunimeä ja 5 044 lapsella on kolme etunimeä.

Nykyisen lain mukaan lapsella voi olla neljä etunimeä, joista jokainen voi olla kaksiosainen. Lapsen etunimimuodostelma voisi siis periaatteessa olla jopa kahdeksan nimen mittainen. Tällaisessa tapauksessa maistraatissa harkittaisiin kuitenkin lapselle mahdollisesti koituvaa haittaa.

Sukupuolineutraalius osan toiveissa

Maistraattien sisällä nimiasiat ja seurakuntien ohjeistaminen niistä on keskitetty Pohjois-Suomen maistraattiin. Henkikirjoittaja Heikkinen toimii erityisen, asiantuntijoista koostuvan nimiraadin vetäjänä.

Viimeisen puolen vuoden aikana raati on käsitellyt usein täysin uudenlaisia etunimiä. Vanhemmat voivat haluta nimetä lapsensa sukupuolineutraalisti tai yksilöllisyyttä korostaen.

– Jos kyseessä on nimi, josta ei ole lainkaan ennakkotapauksia, joudutaan sellaisen soveltuvuutta pohtimaan lasten kohdalla perusteellisesti. Aikuisten osalta olemme liberaalimpia. He voivat itse päättää, jos haluavat siitä (erikoisesta nimestään) riesan, Heikkinen sanoo.

Tänä vuonna hyväksytyt erikoisemmat lasten nimet ovat olleet itse keksittyjä tai kansainvälisiä nimiä. Uudistuksen jälkeen kielletyiksi nimiksi ovat päätyneet muun muassa Kele ja McHenry.

Etunimilakia pidetään sallivana

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajava Seta kertoo sivuillaan olevansa tyytyväinen nimilain muutokseen sen osalta, että etunimen määrittely on nyt väljempää kuin aiemmin. Järjestön mukaan rajaukset sukunimen osalta eivät silti palvele kaikkia, sillä nimen tulee edelleen määräytyä juridisten eikä tosiasiallisten perhesuhteiden pohjalta.

Joskus nimeä saatetaan vaihtaa arvostuksen – tai sen puutteen – vuoksi. Ennakkoasenteiden takia esimerkiksi ulkomaalaiselta kuulostavan nimenhaltijan on voinut olla hankalampaa päästä työhaastatteluun kuin kantasuomalaisen. Tämän tyyppisten nimenvaihdosten osalta ei ole Heikkisen mukaan tapahtunut muutosta aiempaan.

Parien sukunimivalinnat konservatiivisia

Parisuhteen virallistamiseen liittyvässä sukunimen valinnassa on pysytelty konservatiivisina viimeisen noin puolen vuoden aikana, Heikkinen kertoo.

Aiemmin sukunimiyhdistelmän tuli olla kronologisessa järjestyksessä, eli naisella niin kutsuttu tyttönimi ensin ja sen jälkeen puolison sukunimi. Järjestys on pysynyt pitkälti samana lainmuutoksen jälkeen, vaikka valita voi nyt myös toisin päin. Samalla koko perhe voi ottaa saman yhdistelmänimen sukunimekseen, mikä ei ennen ollut mahdollista.

Se, että pari muodostaa itselleen kokonaan uuden yksilöllisen sukunimen, on Heikkisen mukaan edelleen harvinaista. Suvun sisältä voi valita nimen viisi sukupolvea taaksepäin.

Kansalliset perinteet nousussa

Suomessa sukunimilaki tuli ensin voimaan vuonna 1920 ja uudistettiin vuonna 1986. Tämänvuotisessa uudistuksessa oli tavoitteena huomioida Suomen kansainvälistymistä ja tasa-arvoisuutta eri perhemuotojen välillä.

Heikkisen mukaan nimilain muutos on helpottanut kansainvälisiä nimiliitoksia ja eri kansallisuuksien traditioita.

– Eri kansanryhmistä esimerkiksi somalit voivat antaa nyt suoremmin perinteensä mukaisesti molempien isän ja isoisän sukunimet lapselle, Heikkinen mainitsee.

Nykyisin myös kaikkien sukunimiyhdistelmien välissä voi käyttää viivaa tai olla käyttämättä sitä, kuten muista Euroopan maista esimerkiksi Espanjassa on tapana.