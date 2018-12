Varusmiesliitto on rintaliivijärjestelyistä huolestuneen puolustusministerin linjalla – närkästystä naisten päivärahasta ei ole ollut

Pohjanmaalla jatketaan ekstrarokotteiden antamista tuhkarokkotapauksen vuoksi – THL:n tuhkarokkoharjoitus osui sopivaan paikkaan sekä ajallisesti että maantieteellisesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lähettää tiedotteen: Pietarsaaren alueella on todettu tuhkarokkotapaus. Tartunnan saanut koululainen on ehtinyt olla koulussa pari päivää ennen oireiden ilmenemistä ja altistuneita on paljon.