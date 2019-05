Vanhenevat vesiputket alkaneet aiheuttaa tautiepidemioita Suomessa

HELSINKI

Vanhenevat vesiputket ovat johtaneet epidemiatapauksiin Suomessa 2010-luvulla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL:n tilastojen mukaan ensimmäinen tapaus, jossa vesiverkoston huonon kunnon vuoksi likaantunut talousvesi aiheutti epidemian, ilmeni vuonna 2012. Yhteensä verkostojen huonosta kunnosta johtuvia epidemioita on siitä alkaen tilastoitu 14 kappaletta.

– Enimmillään tällaisissa tapauksissa on sairastunut kerralla muutamia satoja ihmisiä, sanoo johtava tutkija Ilkka Miettinen THL:stä.

THL on tilastoinut asiaa vuodesta 1997 alkaen. Sen aikana saastuneista vesistä ilmentyneitä epidemioita on ilmennyt yhteensä 95 kappaletta. Suurin osa talousveden saastumistapauksista johtuu yhä pohjavesien likaantumisesta, mutta putkiverkostojen ikääntymisen merkitys epidemioiden aiheuttajana on kasvussa.

Tutkija huolestunut terveysriskistä

Miettinen pitää putkien lisääntyvää saneeraustarvetta huolestuttavana terveysuhkien vuoksi. Hän ei kuitenkaan halua esittää yksittäistä arviota putkien korjaamistarpeelle pelkästään niiden iän perusteella. Putkien kuntoon vaikuttavat niiden iän lisäksi muun muassa materiaalivalinta, valmistusajankohta ja maaperän koostumus.

Tapauksia ilmenee Miettisen mukaan ympäri Suomea.

– Totta kai siellä missä on enemmän ihmisiä, ilmenee enemmän tapauksia, mutta kyllä näitä on kaikkialla Suomessa, Miettinen sanoo.

THL:n tilastoissa eivät ole mukana yksittäisissä kiinteistöissä ilmenneet tapaukset vaan ne käsittelevät putkistojen runkolinjoissa ilmenneitä ongelmia. Tilastointi perustuu tapauksiin, jotka vesilaitos tai vesihuoltoviranomainen ilmoittaa THL:lle. Miettinen olettaa, että kaikki tapaukset eivät välttämättä tule tutkijoiden tietoon.

Tilastoihin on kertynyt myös 512 käyttövesien saastumistapausta, jotka eivät kuitenkaan johtaneet sairastumisiin. Kyseisistä ongelmista 177 on johtunut vanhentuneesta verkostosta.

Putkistojen kunnosta aiheutuvista vesien saastumisista valtaosa syntyy mikrobikertymien vuoksi.