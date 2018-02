Vanhat pyörähtelevät tänään parketilla

HELSINKI

Lukioissa kautta maan vietetään tänään vanhojenpäiviä. Perinnemenojen mukaisesti lukion vanhimmat oppilaat pukeutuvat juhlatamineisiin ja esiintyvät tanssilattialla koulutovereittensa ja yleisön edessä.

Vanhojenpäivän perinteen uskotaan alkaneen Helsingin normaalilyseosta tai helsinkiläisestä Uudesta yksityisestä yhteislyseosta, nykyiseltä nimeltään Arkadian yhteislyseo, melkein sata vuotta sitten. Tavan keksivät ilmeisesti sen ajan koululaiset.

Koko maahan tapa levittäytyi etenkin 1980-luvulla. Alkujaan pukeuduttiin vanhahtavaan ja vanhanaikaiseen tapaan ja käyttäydyttiin arvokkaasti. Nykyisin pukukoodina tytöillä on useimmiten iltapuku ja pojilla frakki tai tumma puku.

Vanhojen tanssiharjoitukset ovat osa koulujen liikuntatuntien tanssikasvatusta. Tunneilla opitaan hovitansseja, kansantansseja ja seuratansseja. Lisäksi opetusohjelmassa on tapakasvatusta.

Vanhojen tanssien kustannukset ovat herättäneet myös julkista keskustelua. Etenkin tyttöjen vaatteet, asusteet, kampaukset, meikit sekä päivän juhlinnan oheiskustannukset saattavat nousta korkeiksi. Julkisuudessa on puhuttu tuhannen, jopa kahdentuhannen euron summista, jos juhlintaa on viimeisen päälle. Kierrättämällä ja itse tekemällä pääsee luonnollisesti selvästi halvemmalla. Eräissä sosiaalisen median keskusteluissa on vaadittu jopa tapahtuman kieltämistä, sillä se ohjaa nuoria kulutuskilpailuun.

STT