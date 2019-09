Valvontaisku paljasti useita pimeitä takseja Oulussa

OULU

Oulussa on paljastunut viikonlopun aikana useita luvattomia takseja, poliisi kertoo.

Poliisi tapasi valvontaiskussaan liikenteessä useita autoja, joiden kuljettajilla ei ollut vaadittavaa liikennelupaa ja taksinkuljettajan ajolupaa, vaikka he kyyditsivät ihmisiä korvausta vastaan. Myös ajoneuvojen rekisteröinti luvanvaraiseen liikenteeseen oli jäänyt tekemättä.

Luvattomien taksien kuljettajat saivat sakon ja heidän toiminnastaan tehtiin ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle, Verohallinnolle sekä Liikennevakuutuskeskukselle.

Poliisin selvitysten mukaan Oulun seudulla liikennöi viikoittain useita kymmeniä pimeitä takseja, jotka eivät hoida verojaan ja muita takseille kuuluvia velvoitteita. Oulun poliisi aikoo jatkaa säännöllistä taksiliikenteen valvontaa.

Poliisi korostaa tiedotteessa, että pimeät taksit ovat olleet ongelma jo ennen uuden taksilain voimaantuloa.

Viime vuoden heinäkuussa voimaan tullut uusi taksilaki höllensi merkittävästi taksialan sääntelyä Suomessa. Uusi taksilaki muun muassa vapautti taksien hinnoittelun ja kilpailun.

Taksilain vapautus on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, joista pahimpana on pidetty lisääntynyttä harmaata taloutta. Hallitus on ryhtymässä korjaamaan taksilain epäkohtia.