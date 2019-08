Valviran ylijohtaja Uutissuomalaiselle: Vanhustenhuollosta löytyy yhä liikaa vakavia epäkohtia

Lounais-Suomeen luvassa voimakkaita sadekuuroja ja ukkosta

Hajanainen, kuuroluontoinen sadealue on kulkemassa Suomen yli pohjoista kohti, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Kostea ilmamassa on tulossa maan lounaisosaan, jonne on odotettavissa voimakkaita sadekuuroja. Rankkasadevaroituksia ei kuitenkaan ole annettu. Lue lisää