Puutteet korjattava kaikissa Esperi Caren vanhustenhuollon yksiköissä, Valvira vaatii

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut hoivayhtiö Esperi Carelle valtakunnallisen määräyksen korjata epäkohdat ja puutteet kaikissa vanhustenhuollon yksiköissään. Viime viikolla annettu valvontamääräys on ensimmäinen laatuaan.

– Emme ole aiemmin arvioineet palveluntuottajan toimintaa kokonaisuudessaan, kertoi ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta tiistaina.

Valvontamääräyksen taustalla ovat samat ja toistuvat puutteet Esperi Caren toiminnassa. Uusitalon mukaan yhtiön toiminnan tarkastelu valtakunnallisesti ei tarkoita, että yhtiön kaikissa yksiköissä olisi puutteita.

Valvira on pyytänyt aluehallintovirastoilta (aveilta) tietoja Esperi Caren toiminnasta. Avien antamien tietojen mukaan 45 yhtiön tehostetun palveluasumisen yksikköön oli kohdistunut valvontatoimia vuosina 2017–2018. Kuluvan vuoden aikana valvontatapauksia on tullut lisää. Näistä yksi on Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoivakodin toiminnan keskeyttämispäätös, Valvira kertoo tiedotteessaan.

Epäkohdat korjattava heinäkuun loppuun mennessä

Valviran mukaan Esperi Care on jo ryhtynyt toimiin puutteiden korjaamiseksi, mutta niiden riittävyyttä ei voida vielä arvioida puutteiden laajuuden ja korjaustoimien tuoreuden vuoksi.

Valviran mukaan yhtiön pitää korjata kaikki epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä. Tehdyistä toimenpiteistä yhtiön tulee toimittaa selvitys elokuun loppuun mennessä. Jos epäkohtia ei saada korjattua ajoissa, on seuraava askel uhkasakko.

– Mahdollisen uhkasakon suuruutta ei voida arvioida tässä kohtaa, Uusitalo kertoo STT:lle.

Uusitalo toivoo, että Esperi Carelle annettu päätös toimisi ennakkotapauksena, josta myös muut palvelutuottajat ottaisivat opiksi.

– Eivät nämä meidän näkemykset vanhustenhuollon asianmukaisesta toteuttamisesta asumispalveluissa koske vain Esperi Carea vaan myös muita palveluntuottajia.

Uusitalon mukaan myös hoivayhtiö Attendo on Valviran valtakunnallisen tarkastelun kohteena. Uusitalon mukaan prosessi on nyt noin puolessa välissä.

– Kesällä tai kesän jälkeen osaan varmaankin sanoa aikataulusta tarkemmin.

Korjattu aiempaa uutista klo 19.24: Esperi Caren pitää korjata epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä. Jutussa luki aiemmin virheellisesti, että yhtiön pitäisi siihen mennessä antaa selvitys, mihin toimiin se ryhtyy epäkohtien korjaamiseksi.

