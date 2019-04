Valvira keskeytti jälleen Attendon hoivakodin toiminnan – tarkastuksia on tehty jo liki sadassa yhtiön hoivakodissa, Attendo kertoo

Ylen mittaus: Perussuomalaiset kolmanneksi suosituin 15,1 prosentin kannatuksella – Sekä SDP että kokoomus menettivät kannatustaan helmikuusta

Ylen teettämässä kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi 15,1 prosentin kannatuksella. Nousua edellisestä Ylen mittauksesta on 1,8 prosenttiyksikköä. SDP:n kannatus on nyt 20,1 prosenttia, kokoomuksen 15,8 prosenttia ja keskustan 14,4 prosenttia. Lue lisää