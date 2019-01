Valvira keskeytti yksityisen hoitokodin toiminnan Kristiinankaupungissa – yhden asiakkaan epäillään kuolleen hoitovirheen takia

Kristiinankaupungissa toimivan yksityisen hoitokodin toiminnan keskeyttämisen taustalla on vakavia epäkohtia ja laiminlyöntejä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira päätti keskeyttää Esperi Care -yhtiön toiminnan Ulrika-hoitokodissa torstaina. Asia tuli julkisuuteen perjantaina. Vastuu hoidosta on siirtynyt Kristiinankaupungille.

Yhden ihmisen epäillään myös kuolleen Ulrika-hoitokodissa hoitovirheen takia, vahvistaa Valviran lakimies Reija Kauppi.

– Hoitoyksikössä asuneen asiakkaan kuolemantapaus on tapahtunut viime syksynä. Tieto on tullut sosiaaliasiamieheltä aluehallintovirastoon. Meillä ei ole tarkempia tietoja tapahtumien kulusta, mutta joitakin toimintayksikön toimintaan liittyviä laiminlyöntejä on ilmennyt, Kauppi kertoo.

Kuolemantapauksesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sosiaaliasiamiehen ilmoituksen jälkeen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyi valvontatoimiin.

Liian vähän hoitohenkilökuntaa

Valvira kertoi STT:lle perjantaina, että suurin ongelma Ulrika-hoitokodissa on ollut hoitohenkilökunnan liian vähäinen määrä ja vastuuhenkilön puuttuminen. Vastuuhenkilö vastaa hoitokodin lähiesimiestyöstä.

– Vastuuhenkilöllä on parasta tietoa siitä, minkälaista hoivaa ja hoitoa asiakkaat tarvitsevat ja kuinka paljon yksikössä pitää olla hoitohenkilökuntaa paikalla, Kauppi kertoo.

Kaupin mukaan hoitokoti on ollut kriisissä vuoden alusta lähtien, vaikka tuurausapua toisesta yksiköstä on osin saatu.

– Tilanne on ollut niin akuutti, että on ollut tarvetta pitää toimintayksikössä asuvien asiakkaiden huoneiden ovia lukossa. Siellä ei ole ollut henkilökuntaa tarpeeksi valvomassa toimintaa.

Asukkaita on myös muun muassa jouduttu siirtämään terveyskeskukseen tai kuntoutusosastolle, kun heidän tarvitsemaansa hoitoa ei ole voitu taata.

Laiminlyönnit ja hoitohenkilökunnan riittämättömyys ovat aiheuttaneet hoitokodissa ongelmia muun muassa hoivan ja hoidon tarpeen arvioinnissa, perushoidossa ja -hoivassa, lääkehoidossa ja asiakkaiden hoitotiedoissa.

Kristiinankaupunki otti vastuun hoitokodista

Kristiinankaupungin perusturvajohtaja Christian Lindedahl ei ota kantaa kuolemantapaukseen, mutta hän kertoi STT:lle perjantaina, että kaupunki on ottanut vastuun yksikössä annettavasta hoidosta.

– Tällainen hätäratkaisu on, että Kristiinankaupungin henkilökunta on mukana jokaisessa vuorossa ja heillä on vastuu tästä hoidosta.

Hoivakodissa on hoidettu vanhuksia ja muistisairaita.

Valvira tutkii parhaillaan koko Esperi Caren toimintaa. Ongelmatapauksia on tullut Valviran tietoon kymmenistä eri yksiköistä usean aluehallintoviraston alueelta.

– Oikeastaan kaikki tietoomme tulleet ilmoitukset koskevat aika lailla samoja ongelmakohtia, esimerkiksi juuri tätä henkilökunnan määrää. Tämän asian käsittely on kesken, Valviran Kauppi toteaa.

Esperi Care ei kommentoinut asiaa STT:lle perjantaina lainkaan.

