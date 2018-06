Valtio pistää Nesteen osakkeita nopeutettuun myyntiin - Omistusosuus laskee 44,7 prosenttiin

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat sairauksia siinä missä muutkin sairaudet - Uudessa lainsäädännössä halutaan eroon leimasta

Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain vaiheessa elämää noin puolta suomalaisista. Parhaillaankin masennusta sairastaa viisi prosenttia väestöstä ja uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 40 prosentissa on taustalla mielenterveysongelma. Neljäsosalla nuorista on jonkinasteinen mielenterveyden häiriö. Noin puoli miljoonaa suomalaista käyttää päihteitä ylittäen riskirajat eli on mahdollinen päihdepalveluiden tarvitsija. Lue lisää