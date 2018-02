Valio poistaa myynnistä erän äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita – voineet pilaantua

Suuren ja mahtavan kukistaja – tämä nainen karkotettiin lapsena Siperiaan, tuomittiin vankileirille, nousi ministeriksi ja päätyi lopulta luostariin

Viro itsenäistyi sata vuotta sitten, mutta valtio pysyi hengissä vain 22 vuotta. Se ei ollut ihme. Ihme on se, että Viro syntyi uudestaan. Erikoinen osansa tapahtuneessa on Lagle Parekilla, 76. Lannistumaton nainen on ollut sekä poliittinen vanki että ministeri. Hymy nousee kasvoille, kun hän muistelee, kuinka poliittiset naisvangit onnistuivat lähettämään kylmän sodan aikaan onnittelukirjeen USA:n presidentti Ronald Reaganille. Lue Parekin elämäntarina hänen omin sanoin.