Mies kuoli kiihdytysajoissa Lappeenrannassa – noin 300 kilometrin tuntinopeus onnettomuushetkellä

LAPPEENRANTA/HELSINKI

Mies kuoli ulosajossa kiihdytysajotapahtumassa Lappeenrannassa aamupäivällä, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Petri Korpisammal kertoo STT:lle, että mies kuoli heti. Vuonna 1988 syntynyt mies oli kotoisin Pohjanmaalta.

Poliisin mukaan onnettomuus oli tapahtunut hidastamisvaiheessa. Auto oli heittelehtinyt ja ajautunut sivuun nurmialueelle. Auto oli kierähtänyt monta kertaa katon kautta ympäri.

Poliisin mukaan ajoneuvo oli kulkenut onnettomuushetkellä noin 300 kilometrin tuntivauhtia. Korpisammal arvioi vauhdin olevan kiihdytysajojen yläpäästä.

Turmassa käytetty auto oli henkilöauto, jota oli Korpisammaleen mukaan viritetty. Auto oli malliltaan vuoden 1989 Audi Quattro.

Autossa ei ollut muita matkustajia, ja yleisö oli kiihdytysradan alkupäässä, Korpisammal kertoo. Hän ei kommentoi, oliko muita ajoneuvoja tai ihmisiä vaarassa onnettomuushetkellä.

Poliisi ei epäile asiaan liittyvän rikosta. Tapausta tutkitaan kuolemansyyn tutkintana.

Onnettomuus ei vaikuta Lappeenrannan lentoaseman lentoliikenteeseen, sillä asema on tänään muutenkin suljettu lentoliikenteeltä.

Tapahtuma on kaikille avoin

Tapahtumajärjestäjä Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry:n puheenjohtaja Ilkka Toivanen kertoo STT:lle, että onnettomuus oli tapahtunut noin vartti tapahtuman alun jälkeen.

– Onnettomuus on hyvin valitettava ja surullinen, Toivanen sanoo.

Toivasen mukaan tapahtumaan saa tulla kuka tahansa kokeilemaan oman ajoneuvonsa kiihtyvyyttä. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman turvallinen ja vähäriskinen paikka oman ajoneuvon kokeilemiselle.

Ajoneuvot tarkastetaan silmämääräisesti ennen ajoa.

– Katsotaan, että akku ei ole irti eikä ole irtonaisia tavaroita sisäpuolella autoa tai ulkoisesti irtoavia osia. Myös renkaiden kunto katsotaan, Toivanen kertoo.

Yleisö on sijoitettu tapahtuman ajaksi ajoalueen lähtöpäähän. Matkaa kiitotielle on Toivasen mukaan noin 100 metriä.

Ajoihin on aiempina vuosina osallistunut Toivasen mukaan muutama sata ihmistä ja yleisöä on paikalla saman verran. Yleisöstä osa on ollut tutustumassa ilmailuun ja osa seuraamassa ajoja.