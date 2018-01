Vain Väyrynen on käyttämässä omaa rahaa kampanjaansa – ehdokkaiden budjeteissa on valtavia eroja

Vaalirahoituksen vapaaehtoisten ennakkoilmoitusten määräpäivä oli tänään perjantaina. Paavo Väyrysen kampanjasta ilmoitusta ei toimitettu, mutta kampanjapäällikkö selvensi rahoitusta LM:lle puhelimitse.

Presidenttiehdokkaalla Sauli Niinistöllä (valitsijayhdistys) on moninkertainen vaalibudjetti muihin ehdokkaisiin nähden. Oman valitsijayhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen on puolestaan ainoa, joka on käyttämässä omaa rahaansa presidentinvaalikampanjaansa.

Presidentinvaalirahoitusten vapaaehtoisten ennakkoilmoitusten viimeinen jättöpäivämäärä on ollut tänään perjantaina.

Vapaaehtoisen ilmoituksen jättivät Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) kaikki paitsi Väyrysen valitsijayhdistys. Lännen Media selvitti Väyrysen rahoitusta kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aholta .

Hauta-aho kertoo puhelimitse, että ilmoituksen tekemättä jättämiseen on vaikuttanut "ohut organisaatio".

–Meidän pitää miettiä tarkkaan joka liike, että mikä on se järkevin, hän sanoo.

Hauta-aho selventää, että kampanjan kustannukset tulevat olemaan 140?000–150?000 euron väliltä. Kampanjatuotteiden, kuten Paavo-mukien ja Väyrysen kirjojen myyntituotot tulevat kattamaan noin 50 000–60 000 euroa kuluista.

Satunnaisilla lahjoituksilla ja tukiryhmän liittymismaksuilla saadaan Hauta-ahon mukaan puolestaan kasaan noin 15?000 euroa.

–Loppu on Paavon omaa rahaa.

Jos Hauta-ahon kertoma pitää, on Väyrynen pulittamassa omaan kampanjointiinsa noin 60 000–80 000 euroa.

Tämä tekee Väyrysestä myös ainoan, joka rahoittaa omaa kampanjaansa. Ennakkoilmoituksissa ei yksikään muu ehdokas ole kertonut menevänsä omalle kukkarolleen.

Niinistön kampanja 1,5 miljoonaa

Vapaaehtoisen vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen perusteella Niinistön kampanjan kuluiksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. Toiselle kaudelle hamuava Niinistö on kerännyt rahaa paljon yksityisiltä lahjoittajilta. Lahjoittajien joukossa on Suomen talouseliittiin kuuluvia, kuten Nokian entisiä johtajia ja Supercell-pelifirmalla vaurastuneita.

Puoluerahoitusta hänellä ei ilmoituksensa perusteella ole.

Vertailun vuoksi ilmoitusten perusteella edullisimman, vasemmistoliiton Merja Kyllösen kampanjan, hinnaksi on arvioitu 148?000 euroa.

Kyllösen kampanja on siis maksanut alle kymmenesosan Niinistön vastaavasta. Leijonanosa Kyllösen kampanjan rahoituksesta, 100?000 euroa, on tullut Vasemmistoliitolta.

Toiseksi kalleimmin kampanjoi ilmoitusten perusteella Sdp:n Tuula Haatainen. Hänen kampanjaansa käytetään 636?500 euroa, summasta liki puoli miljoonaa, 450?000 euroa, tulee Sdp:ltä.

Kolmanneksi hintavin kampanja on puolestaan keskustan Matti Vanhasella. Hänen kampanjansa kustannuksiksi on ilmoitettu 550?000 euroa.

VTV:n mukaan presidentinvaalissa ehdokas itse ei ole rahoituksesta ilmoitusvelvollinen, vaan hänen puolueensa tai valitsijayhdistyksen on toimitettava ilmoitukset.

Rahat televisioon ja sanomalehtiin

Kampanjakuluista suuri osa menee ennakkoilmoitusten perusteella televisio-, sanomalehti- ja internet-mainontaan. Myös kampanjaorganisaatiot ovat syöneet merkittävästi rahaa.

Niinistön kampanjakuluista 400?000 euroa on mennyt tilaisuuksiin ja 310?000 euroa lehti-ilmoituksiin. Tietoverkoissa eli internetissä tehtävään mainontaan on puolestaan turvautunut erityisesti vasemmiston Kyllönen (65?000 euroa).

Myös Haataisen mainoskuluista iso osa (172?000 euroa) on kohdistettu internetiin.

Vihreiden Pekka Haavistolla suurin osa menoista on mennyt kampanjan muihin kuluihin (noin 106?400 euroa), kun taas perussuomalaisten Laura Huhtasaari on pannut eniten rahaa (85?000 euroa) radiomainontaan.

Kaikkien presidenttiehdokkaiden on tehtävä viralliset vaalirahailmoitukset presidentinvaalien jälkeen. Ilmoitukset pitää laatia huhtikuuhun mennessä. Määräpäivä riippuu siitä, tuleeko yksi vai kaksi kierrosta.

Ehdokkaiden kampanjakulut

Vaalirahoitus

Sauli Niinistö (valitsijayhdistys): 1,5 miljoonaa euroa

Tuula Haatainen (sdp.): 636 500 euroa

Matti Vanhanen (keskusta): 550 000 euroa

Nils Torvalds (rkp.): 420 000 euroa

Pekka Haavisto (vihr.): 234 025 euroa

Laura Huhtasaari (ps.): 210 000 euroa

Merja Kyllönen (vas.): 148 000 euroa

Paavo Väyrynen (valitsijayhdistys): 140 000–150 000 euroa (kampanjapäällikön kertoma arvio)

Lähde: Ehdokkaiden vaalirahailmoitukset (pl. Väyrynen)