Vain joka viides suomalainen tyytyväinen TE-toimiston palveluihin

Presidentti Niinistön virallinen muotokuva on 100 pienen kuvan mosaiikki – "Meissä kaikissa on paljon eri ominaisuuksia ja kokemuksia"

Tuima My Little Pony -mukaelma presidentti Sauli Niinistöstä tarkkailee esikuvansa korvan vieressä kuin omatunto, presidentin kravatissa juoksevat kynsilakalla maalatut pinkit yksisarviset, ohimolla on kromia ja pään yläpuolella välkkyy itselatautuvaa elektroniikkaa.