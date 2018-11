Vain 13-vuotias ottelija kuoli thainyrkkeilyottelussa Thaimaassa – Maassa valmistellaan nyt lakia, joka vaatisi alle 15-vuotiaita pitämään suojavarusteita

Tiukan kaivosjohtajan rooliin valittu Pelle Heikkilä oli ongelmanuori, myöhemmin hän harrasti sijoittamista – nimenmuutostakin ehdotettiin

Suomalaisen näyttelijä Pelle Heikkilän tausta on poikkeuksellinen. Erikoisyksilö on myös kaivosjohtaja Markus Lindmark , joka ajaa keinoja kaihtamatta kultakaivosta syrjäkylälle Pohjois-Ruotsissa. Heikkilä on mukana myös Aallonmurtajassa ja hänet nähdään Invisible heroes -draamasarjassa. Lue lisää