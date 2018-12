Väärää rahaa tilataan netistä yhä enemmän – rangaistus kiinni jääneelle on lain mukaan vähintään ehdollista vankeutta

Internetin kautta levitetään yhä enemmän väärää rahaa, kerrotaan keskusrikospoliisista (KRP). Niin sanotussa pimeässä internetissä eli Tor-verkossa on useita kauppoja, joissa rahaväärennöksiä myydään. Käyttäjänsä sijainnin ja henkilöllisyyden salaavaan Tor-verkkoon ei pääse tavallisella nettiselaimella.

STT vieraili useilla tällaisilla kauppapaikoilla, joissa luvataan lähettää rahat huomaamattomassa kirjekuoressa. Hinnat ja laatu vaihtelevat, mutta väärennetyn setelin hinta on useilla kauppapaikoilla noin tai yli puolet väärennöksen nimellisarvosta.

Keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeli Juha Jääskelä kertoo STT:lle sähköpostitse, että väärän rahan levittäminen internetin pimeällä puolella on ilmiö, jossa on ollut viime vuosina havaittavissa nousua sekä Suomen että koko Euroopan tasolla.

– Perinteisesti väärennettyjä euroseteleitä on valmistettu ammattimaisesti varsinkin Italiassa, josta niitä on levitetty perinteisin menetelmin pitkin Eurooppaa. Rinnalle on kuitenkin noussut erityisesti tehokkaiden mustesuihkutulostimien yleistymisen vuoksi väärän rahan valmistuspajoja, joita on paljastettu viime vuosina useissa eri Euroopan maissa. Kyseisiä rahaväärennöksiä on levitetty erityisesti darknetin kautta.

Ammattimaista euroseteleiden väärentämistä painomenetelmillä ei ole havaittu Suomessa. Suomessa tavatut väärennetyt eurosetelit ovatkin pääasiallisesti ulkomailla tuotettuja. Seteleitä levittävät Jääskelän mukaan maahan Tor-verkon kauppapaikkojen lisäksi ammattimaiset väärän rahan levittäjät.

Vuosittain noin viidestäsadasta tuhanteen rikosepäilyä

Poliisiammattikorkeakoulun tilastojen perusteella poliisi kirjaa vuosittain noin viidestäsadasta tuhanteen rikosilmoitusta rahanväärennyksistä Suomessa. Epäillyt törkeät rahanväärennykset taas voi laskea yhden käden sormilla viimeisten viiden vuoden ajalta.

KRP:n mukaan Suomessa vuosittain havaittujen euroväärennösten eli esimerkiksi väärennettyjen euroseteleiden määrä on vaihdellut noin 500:n ja 2 000 kappaleen välillä.

– Suomessa tavattiin kierrosta väärennettyjä euroseteleitä vuonna 2017 yhteensä vajaat 800 kappaletta. Ennen kiertoon päätymistä poliisi ja Tulli takavarikoivat viime vuonna yhteensä yli 600 euroseteliä, Jääskelä kertoo.

Suurin takavarikko tapahtui kesäkuussa 2017, jolloin poliisi takavarikoi italialaisten epäiltyjen hallusta yhteensä reilun 8 000 euron arvosta väärennettyjä euroseteleitä.

– Vuonna 2017 poliisin tekemistä takavarikoista suurin osa oli kokoluokaltaan yhdestä kymmeneen väärennettyä euroseteliä. Yleisin väärennetty seteli on 50 euron seteli, Jääskelä sanoo.

Osa nettikaupoista väittää myyvänsä myös aitoja hävitettäväksi tarkoitettuja euroseteleitä, mutta poliisin tietoon ei ole Suomessa tullut tällaisia tapauksia.

Sotkeutumisesta kovat tuomiot

Rahanväärennykseksi lasketaan valmistamisen lisäksi maahantuonti, vienti, väärennetyn rahan toiselle tietoisesti luovuttaminen tai sellaisen vastaanottaminen. Rahanväärennyksestä säädetty rangaistus on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Törkeä tekomuoto vaatii suurta rahamäärää tai suunnitelmallisuutta, jolloin rangaistusasteikko on samaa luokkaa kuin esimerkiksi törkeästä raiskauksesta tai ydinräjähteen hankkimisesta: vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Esimerkiksi vuonna 2016 nuori nainen ja mies tuomittiin viiden ja kolmen kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, kun he olivat tilanneet Tor-verkosta 1 300 euron arvosta väärää rahaa. He maksoivat seteleillä pieniä ostoksia muun muassa pitserioissa ja kaupoissa. Kolmen kuukauden tuomio tuli kaksikosta nuoremmalle. Tuomio jäi alle neljän kuukauden, sillä hän oli alle 18-vuotias.

Europol on iskenyt väärennyspajoihin ympäri Eurooppaa

Lainvalvontaviranomaiset ovat reagoineet koko Euroopan tasolla väärän rahan myyntiin internetin kautta. Europolin johdolla tehtiin viime vuonna useita onnistuneita operaatioita netissä toimivia väärän rahan levittäjiä vastaan, jotka ovat levittäneet vääriä euroseteleitä lähes kaikkiin Euroopan maihin.

KRP:n mukaan operaatioissa on ollut mukana lukuisia Euroopan maita. Operaatioissa on tehty runsaasti kotietsintöjä ja paljastettu väärän rahan valmistajien lisäksi euroväärennösten tilaajia sekä takavarikoitu väärennettyjä euroseteleitä.

Lokakuussa Europol paljasti kaksi rahanväärennysliigaa Italiassa ja Ranskassa. Liigat tehtailivat pääosin kaksikymppisiä ja viisikymppisiä miljoonien eurojen edestä.

Samassa kuussa bulgarialaisviranomaiset saivat yhdessä yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa takavarikkoon noin 11 miljoonan arvosta väärennettyjä euroja ja vajaan kahden miljoonan edestä Yhdysvaltain dollareita. Tuolloin kyse oli 50:n, 100:n ja 500 euron seteleistä. Syyskuussa Puolan poliisin haaviin jäi väärentäjä, joka myi väärennöksiä Tor-verkossa ympäri Eurooppaa. Tuotteliaan yrittäjän epäillään väärentäneen yli 10 000 kappaletta viidenkymmenen euron seteleitä.

Ei ole sattumaa, että juuri eurot ja dollarit ovat suosittuja väärennyskohteita: kumpaakin pidetään turvallisena valuuttana ja kumpikin kelpaa maksuvälineenä suurella maantieteellisellä alueella. Esimerkiksi eurosetelit ovat kuitenkin vaikeita väärentää, sillä ne sisältävät useita erilaisia turvatekijöitä, kuten vesileimoja.

