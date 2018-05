Vaalijohtaja Jääskeläinen penää luovia ratkaisuja maakuntavaalien kiireeseen – Euroopan neuvoston suositusta rikotaan

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo maakuntavaalien olevan yhä järjestettävissä lokakuussa, vaikka eduskunta saisi sote-lait käsiteltyä vasta heinäkuun alkupuolella. Maakuntavaalit on tarkoitus pitää sunnuntaina 28. lokakuuta.

–Ei se ole niin päivän päälle. On mahdollista keksiä joitakin luovia ratkaisuja, jotta vaalit pystytään pitämään tiukemmalla aikataululla. Olemme pitäneet vajaata neljää kuukautta rajana sille, että vaalit voidaan pitää. On kuitenkin mahdollista löytää ratkaisuja teknisten asioiden hoitamiseen nopeammin. Katsotaan nyt, mihin asti päätöksenteko menee, Jääskeläinen pohtii.

Vaalijohtaja korostaa, että valta on täysin eduskunnalla.

–Eduskunta päättää lakien säätämisestä ja sisällöstä. Virkamiehet noudattavat lainsäädäntöä, hän tiivistää.

Euroopan neuvosto on suosittanut, että vaalien keskeisen lainsäädännön tulisi olla valmiina vuotta ennen vaaleja tai se tulisi kirjata perustuslain tasoiseen säännökseen. Jo vuosi sitten oli tiedossa, että maakuntavaalit rikkovat tätä suositusta.

Suomi ei kuitenkaan välttämättä saa ainakaan pahoja moitteita, vaikka suositusta rikotaan.

–Euroopan neuvoston suositus on tiedossa. Se on kuitenkin suositus eli ei sen voimakkaampi instrumentti. Nähtäväksi jää, tuleeko Suomelle arvostelua, Jääskeläinen sanoo.

Valiokuntatyö käynnissä

Eduskunnan sote-aikataulu riippuu siitä, milloin sosiaali- ja terveysvaliokunta saa omalta osaltaan uudistuksen lakipaketin käsiteltyä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu puolestaan odottamaan perustuslakivaliokunnan kantaa sote-uudistuksen perustuslaillisuudesta ja perustuslakivaliokunta käsittelee myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnosta.

Tarkastelussa on erityisesti valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi perjantaina, että koko eduskunta käsittelisi sotea juhannuksen jälkeen ja käsittely voisi venyä heinäkuun puolelle.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sanoo, että valiokuntatyössä menee oma aikansa.

–On hyvin tärkeätä antaa perustuslakivaliokunnalle kaikki se aika, minkä he tarvitsevat asian huolelliseen käsittelyyn. Oma käsitykseni on, että aikataulumme on yhä vaalijohtaja Arto Jääskeläisen antaman aikataulun sisään mahtuva, Heikkinen kertoo.

Valiokunnat kuulevat useita asiantuntijoita ennen mietintöjensä valmistumista.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoo, että perustuslakivaliokunnan tavoitteena on saada lausuntonsa valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Fakta: Maakuntavaalit

– Ylintä päätösvaltaa uusissa maakunnissa käyttää maakuntavaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan maakuntavaaleilla.

– Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus pitää sunnuntaina 28.10.2018. Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää 31.5.2021 asti.

– Jatkossa maakuntavaalit ovat aina samaan aikaan säännönmukaisten kuntavaalien kanssa. Kuntavaaleja toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuussa seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen.

– Kukin maakuntavaltuusto päättää jatkossa itse kokonsa. Maakuntalaissa säädettäisiin, että pienimmissä maakunnissa valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmassa vähintään 99 valtuutettua.

Lähde: www.alueuudistus.fi