Vaaleihin ja eduskunnan toimintaan esitetään isoa remonttia – puolueet saisivat lisää rahaa, jos uudistuvat

Suomalaista demokratiaa pyöritetään sata vuotta vanhoilla toimintatavoilla. Sitran vanhemmat neuvonantajat Liisa Hyssälä ja Jouni Backman pöllyttäisivät kaiken uusiksi vaaleista alkaen. Rahaakin jaettaisiin lisää, uudistuneille puolueille. Ministerien avustajakunta kasvaisi.

Kansanedustajina ja ministerinä toimineet Liisa Hyssälä ja Jouni Backman ovat työstäneet kansanvallan peruskorjaus-työpaperin Sitran toimeksiannosta. He haastattelivat selvitystyötänsä varten 106 keskeistä vaikuttajaa ja päättäjää.

Työparin mukaan johtopäätös on selkeä. Suomessa on ollut toimiva kansanvallan malli, mutta maailma on muuttunut niin paljon, että enää ei voi mennä sadan vuoden takaisella toimintamallilla eteenpäin.

Työpaperissa esitetään kansalaisille nykyistä keskeisempää roolia vaikuttaa itseään ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin. Hyssälä uskoo, että uusia vaikuttamisen muotoja tulee jatkossa olemaan satoja, jopa tuhansia.

Vaalit ovat kaksikon mukaan jämähtäneet paikalleen. On aloitettava vaalien laaja tuotekehitys. Hyssälä ja Backman heittävät mietittäväksi listavaalin edut. Listavaaleissa äänestetään käytännössä puoluetta, ei yksittäistä henkilöä. Listavaaleissa korostuisivat puolueiden linjaukset ja tavoitteet ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan.

Selvityksessä esitetään myös vaalirahoituksen kampanjakattoa sekä ehdokkaille että puolueille.

Halvaantuneet puolueet

Puolueita kaksikko kuvaa halvaantuneiksi ja näköalattomiksi ja aivan liian vähillä resursseilla toimiviksi. Aiemmin politiikan agenda tuli puolueilta, nyt se tulee puolueiden ulkopuolelta.

Backmanin mukaan vaihtoehtoja puolueille ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Niinpä puolueiden on palattava takaisin kansanvallan ytimeen ja vastuuseen demokratian uskottavuudesta ja kiinnostavuudesta.

Hyssälä ja Backman lisäisivät tuntuvasti puoluetukea. Lisää rahaa puolueet saisivat vain, jos ne uudistavat toimintatapojaan, ohjelmatyönsä ja rakenteensa.

Valtion puolestaan pitäisi tukea poliittista järjestäytymistä tekemällä puolueiden jäsenmaksuista verovähennyskelpoisia.

Eduskunnan äänestykset etäyhteydellä

Eduskunnan rooli sekä työtavat saavat kipakkaa arvostelua selvitystyössä.

– Eduskunta ei ole enää yhteiskunnallisen keskustelun päänäyttämö ja kaikki eduskunnan rakenteet henkivät menneisyyttä, Hyssälä tiivistää.

Eduskunnan vuosikelloa on muutettava. Erityisen tarpeeton on syyskauden noin kolme kuukautta kestävä budjettikäsittely.

– Pitkän käsittelyn tuloksena budjettiesitystä muutetaan 30-40 miljoonaa euroa, Backman huomauttaa.

Kaksikko esittää, että budjettikäsittelyä nopeutetaan alle puoleen nykyisestä. Vapautuva aika pitäisi varata poliittisesti ratkaisevan kehyspäätöksen käsittelyyn.

Valiokuntien kokouksiin ja tärkeisiin eduskunnan äänestyksiin pitäisi jatkossa voida osallistua myös etäyhteyden kautta. Hyssälä painottaa, että työn järkeistäminen jättäisi kansanedustajille aikaa myös osallistua vaalipiirinsä ja puolueensa työhön. Aikaa henkilökohtaiseen elämään olisi myös hyvä jäädä.

Valtioneuvostoa Hyssälä ja Backman arvostelevat siiloutumisesta ja liian vähäisestä avustajakunnasta.

– Poliittinen ohjaus puuttuu.

Ehdotuksessa kaikille ministereille tulisi poliittisesta viestinnästä vastaava avustaja. Poliittiset valtiosihteerit kaikissa ministeriöissä hylättiin jo kerran. Esityksen mukaan poliittiset valtiosihteerit pitäisi palauttaa.

– He vastaisivat hallitusohjelman toimeenpanosta.