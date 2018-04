Väyrynen eroaa kansalaispuolueesta osallistuakseen keskustan puheenjohtajavaaliin

HELSINKI

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen eroaa perustamastaan kansalaispuolueesta. Väyrynen kertoo asiasta blogissaan. Hän arvelee, että erottuaan kansalaispuolueesta hän voinee kiistatta osallistua keskustan puheenjohtajan vaaliin Sotkamon puoluekokouksessa. Hän toivoo, että asiaan saadaan pikimmiten selvyys.

– Edes luontainen vaatimattomuuteni ei estä minua toteamasta, että taidan olla jälleen ainoa, joka voisi (keskusta-) puolueen pelastaa, Väyrynen sanoo blogissaan.

Kansalaispuolueen hallitus on jo päättänyt erottaa Väyrysen. Hän on kuitenkin ollut edelleen teknisesti jäsen, koska käräjäoikeus on määrännyt täytäntöönpanon keskeytyksen, kunnes asia on ratkaistu. Kiistassa on kyse siitä, tehtiinkö Väyrysen erottamispäätös yhdistyslain ja puolueen sääntöjen vastaisesti.

Väyrynen sanoo olevansa kansalaispuolueen puoluehallituksen jäsen siihen saakka, kunnes koolle saadaan laillisesti kokoon kutsuttu jäsenten kokous, joka valitsee uuden hallituksen.

– Tällä hetkellä kansalaispuolueella on kolme hallitusta, joista yksikään ei ole oikeustoimikelpoinen. Valtataistelu on johtanut oikeudenkäynteihin, jotka ovat halvaannuttaneet puolueen pitkäksi aikaa.

STT

STT