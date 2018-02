Väsynyttä vastakkainasettelua ja kilpailijoilta lipsahtaa monta v-sanaa

MTV3 aloittaa toisen tuotantokauden Stadi vs. Lande -ohjelmasta. Kauden avausjakson perusteella mukahauskoja vitsejä ja stereotypioita viljelevän visailuohjelman olisi voinut kuopata yhteen kauteen.

Stadi vs. Lande -ohjelman logiikka on, että stadilaiset vastaavat muuta Suomea käsitteleviin kysymyksiin ja maalaisilta kysytään Helsingistä. Stadilaisilta kysytään esimerkiksi, ketä urheilijaa kutsutaan Kurikan jätiksi ja landeilta, missä Helsingin kaupunginosassa sijaitsee legendaarinen Oiva-ravintola? Yleisesti ottaen kysymykset vaikuttavat varsin helpoilta.

Helsingin ja muun Suomen vastakkainasettelun purkaminen huumorin keinoin on sinänsä hyvä idea. Epäilen kuitenkin, että ohjelma vain lisää kuplaantumista. Maaseudun ihmiset esitetään jyväjemmareina, jotka kuuntelevat Popedaa ja harrastavat bingoa. Helsingissä taas hipsterit maistelevat viinejä ja juustoja.

Ohjelmassa on paljon väsyneitä ja vanhentuneita stereotypioita, jotka eivät naurata. Harva pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuva esimerkiksi saa oikeasti elantoaan maataloudesta.

Väkisin väännetyt vitsit ärsyttävät

Eniten ohjelmassa ärsyttää se, että juontajat Jaakko Saariluoma ja Kalle Lamberg vääntävät väkisin maaseutu- ja kaupunki-huumoria jokaiseen kysymyksen. Esimerkiksi Jaajo Linnonmaa luottaa Haluatko miljönääriksi -ohjelmassa enemmän itse visailun koukuttavuuteen.

Ohjelman verkkosivuilla kerrotaan, että Stadi vs. Lande on koko perheen hauska visailu. Siksi ihmetyttää, että kilpailijoilta pääsee monta kertaa v-sana. Olen ehkä vanhanaikainen, mutta minusta kiroilu ei kuulu ohjelmaan, joka on suunnattu myös lapsille. Ohjelmaa katsoessa tulee ikävä asiallisen kuivakkaa Suomen Tietoviisasta ja lapsuuteni idolia Erik Toivasta.

Stadi vs. Lande. MTV3 keskiviikko 7.2. klo 20.00