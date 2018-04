Väkivalta poliisia kohtaan kaksinkertaistunut – Poliisin luotiin on 2000-luvulla menehtynyt kahdeksan

Tuhkarokko leviää Etelä-Euroopassa – matkalle lähtevä vauva kannattaa rokottaa

Tuhkarokko on levinnyt epidemiaksi asti useissa eteläisen Euroopan maissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan alle vuoden ikäisen lapsen rokottaminen tuhkarokkoa vastaan on paikallaan, jos hän on lähdössä mukaan matkalle Italiaan, Kreikkaan, Ranskaan tai Romaniaan. Lue lisää